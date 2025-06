Lucio Santana participa do Aspire Tour em Orlando

O investidor anjo e empresário Lucio Santana marcou presença no Aspire Tour, evento de empreendedorismo e liderança realizado em Orlando, nos Estados Unidos. Ao lado de nomes de peso como Marcus Lemonis e Tim Storey, Lucio reforçou sua conexão com grandes referências do mundo dos negócios.

“Estar em lugares que te conectam com pessoas que fortalecem sua jornada é uma das decisões mais poderosas que você pode tomar”, escreveu ele em uma publicação nas redes sociais após o evento. “Não fomos chamados para uma vida normal, mas para uma vida incrível”, completou, citando uma das falas de Tim Storey que mais o impactou durante a experiência.

O Aspire Tour é conhecido por reunir empresários e especialistas em finanças, mentalidade e gestão de negócios. Para Lucio, o aprendizado ao lado de grandes nomes como Marcus Lemonis, que destacou os “3Ps” do sucesso — Pessoas, Processos e Produtos —, reforça a importância de alinhar postura, propósito e prática.

Em tom pessoal, Lucio também compartilhou um momento especial: “Mas o melhor de tudo foi viver essa experiência ao lado da minha filha Victoria. Foi a primeira vez que ela me acompanhou em um evento como esse.”

Empreendedor de destaque na comunidade brasileira nos Estados Unidos, Lucio Santana é fundador da Royal Mortgage USA, investidor e vice-presidente do LIDE Orlando. Ele também atua como membro do comitê da Bossanova Investimentos, uma das maiores redes de investidores anjo daAméricaLatina.