BELLA VISTA, EM CAMPOS DO JORDÃO, UNE GASTRONOMIA REFINADA

Campos do Jordão (SP) – Inaugurado em 2017, o Restaurante Bella Vista já é um dos pontos mais tradicionais da gastronomia sofisticada na serra. Com localização privilegiada entre as montanhas de Campos do Jordão, o espaço oferece uma experiência única, unindo pratos elaborados, carta de vinhos premiada e uma vista de tirar o fôlego.

O ambiente elegante e acolhedor é ideal para aproveitar as noites frias da cidade — especialmente durante o próximo feriado de Corpus Christi, em 19 de junho, quando Campos do Jordão recebe um grande fluxo de turistas em busca de charme, conforto e boa mesa.



A equipe do Bella Vista é composta por profissionais experientes e apaixonados pela culinária, oferecendo um cardápio que valoriza ingredientes selecionados e técnicas refinadas. A carta de vinhos do restaurante reúne mais de 120 rótulos, cuidadosamente escolhidos para harmonizar com os pratos da casa.

Outro diferencial é a exclusiva carta de drinks autorais, com mais de 30 opções criadas especialmente para o Bella Vista. Os drinks podem ser apreciados no salão principal ou no Deck Open Bar, espaço que combina sofisticação, clima intimista e vista panorâmica das montanhas.

Seja para um jantar a dois, uma comemoração especial ou simplesmente para curtir o clima da serra com boa gastronomia, o Bella Vista é uma das melhores escolhas em Campos do Jordão.





Serviço:

Av. Dr. Januário Miraglia, Campos do Jordão – SP



Reservas:(12 ) 99784-9168

Instagram: @bellavistarestaurante

Site:www.bellavistacj.com.br