Mesa redonda debate inclusão de pessoas LGBTQIAPN+ no mercado de trabalho

No próximo dia 9 de junho, às 13h30, a Escola Superior de Advocacia (ESA), localizada no Campo da Pólvora, em Salvador, sedia a mesa redonda “Diversidade Sexual e de Gênero nas Relações de Trabalho: Letramento, Direitos, Saúde e Inclusão no Mercado de Trabalho”. A iniciativa visa aprofundar discussões sobre os desafios enfrentados por pessoas LGBTQIAPN+ no ambiente profissional, com foco na promoção de uma cultura mais respeitosa, justa e inclusiva nas relações laborais.





Idealizado e mediado pela advogada e professora Isabele Pereira, pós-graduada em Direito do Trabalho, o evento contará com a presença de convidados que se destacam na militância e na atuação técnica voltada à diversidade. Estão confirmados:





Ives Bittencourt – Presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB-BA





Léo Kret do Brasil – Diretora do Departamento Geral de Políticas e Promoção da Cidadania LGBTQIAPN+ da SEMUR





Marcelo Cerqueira – Presidente do Grupo Gay da Bahia





Dennys Gomes – Membro do Grupo Gay da Bahia





Márcia Ramos – Empresária, presidente da Associação Amor Movimento e ativista LGBTQIAPN+





Maurício Bodnachuk – Assistente social e ativista LGBTQIAPN+





Carle Porcino – Psicóloga do Ambulatório de Atendimento à Pessoa Trans da EBMSP





Suzana Lyra – Neuropsicóloga e mestranda da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública com foco no público LGBTQIAPN+







Entre os temas que serão debatidos estão o letramento em diversidade sexual e de gênero dentro do ambiente corporativo, os direitos fundamentais da população LGBTQIAPN+, o enfrentamento à discriminação, os cuidados com a saúde mental e física dos trabalhadores e a criação de estratégias para garantir acesso, permanência e crescimento no mercado de trabalho.





“Este encontro é uma oportunidade crucial para debater um tema necessário e relevante para trabalhadores, empregadores e para a sociedade como um todo. Discutir diversidade no ambiente de trabalho é essencial para promover uma cultura de respeito e inclusão. E não há caminho mais potente para isso do que a educação. Parafraseando Paulo Freire: ‘Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo’”, destaca Isabele Pereira.





A advogada ainda agradece à diretora da Escola Superior de Advocacia, Sarah Barros, e ao presidente da Comissão de Diversidade da OAB-BA, Ives Bittencourt, pelo apoio à realização da atividade, considerada por ela um importante projeto pedagógico voltado à aproximação entre estudantes da rede estadual de ensino e a advocacia baiana.





O público-alvo do evento é formado por alunos dos cursos técnicos de Serviços Jurídicos, Segurança do Trabalho, Administração e Logística do Centro Estadual de Educação Profissional em Gestão Severino Vieira. O encontro também será aberto à comunidade acadêmica, com espaço para interação e perguntas ao final das apresentações.