Álvaro se revolta com acusação do Fofocalizando: "ou é burra ou sonsa"

O influenciador digital Álvaro protagonizou um debate com a apresentadora Thayse Teixeira, após ser duramente criticado ao vivo no programa Fofocalizando, do SBT. O motivo foi um vídeo de humor que ele publicou sobre a separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe.

Thayse não poupou palavras ao comentar o conteúdo. “Tudo bem, ele brincou, mas você sabe que toda brincadeira tem um fundo de verdade”, disparou a apresentadora, sugerindo que Álvaro teria diminuído a carreira de Zé Felipe ao insinuar que o cantor estaria se tornando “blogueiro” após o término. “Zé Felipe já tinha uma carreira consolidada, já era filho de Leonardo... ele não é famoso porque é ex-marido de Virginia”, afirmou ela.

A crítica ao vivo rapidamente gerou repercussão, e não demorou para que Álvaro se manifestasse. Pelos stories do Instagram, ele se mostrou revoltado com a acusação e acusou Thayse de distorcer o sentido do vídeo. “Das duas, uma: ou é burra ou é sonsa. Se não é sonsa, então é burra”, disse o influenciador, visivelmente irritado.

“Cara, como as pessoas têm dificuldade de entender as coisas, interpretar as coisas. Eu fico chocado. É uma escolha, você ser burra é uma escolha”, continuou ele, ressaltando que o vídeo era uma sátira e que jamais disse que Zé Felipe não tinha carreira. “Eu sou amigo do Zé, eu sou amigo da Virginia… é só pensar um pouquinho, interpretar o vídeo e rir, não problematizar”, completou.

Álvaro acusou a apresentadora de influenciar negativamente sua imagem diante do público. “Rede nacional tem outro alcance. Tem gente deixando de me seguir porque acreditou no que você falou, Thayse”, lamentou. “Você botou palavras na minha boca.”

ele ainda exigiu um pedido de desculpas público. “Eu exijo que amanhã, quando você for sair de casa para ir falar da vida dos outros na televisão, você chegue lá e peça desculpas pelo que você fez porque eu não falei nada disso que você falou aí.”