Dr. Luiz Lima é Homenageado com a Medalha Pedro Ernesto no Rio de Janeiro

O renomado cirurgião plástico Dr. Luiz Lima foi agraciado com a Medalha Pedro Ernesto, a mais importante comenda concedida pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A cerimônia de entrega ocorreu em uma solenidade realizada no Palácio Pedro Ernesto, no centro da cidade, e reuniu amigos, familiares e colegas de profissão.



Em seu discurso, Dr. Luiz Lima destacou a importância do reconhecimento: “Receber a Medalha Pedro Ernesto é uma honra imensa e um reconhecimento do trabalho e dedicação de anos na área da cirurgia plástica. É uma motivação para continuar contribuindo com a saúde e autoestima dos nossos pacientes.”



A Medalha Pedro Ernesto é concedida a personalidades que se destacam por suas contribuições relevantes à sociedade carioca, e Dr. Luiz Lima se junta a um seleto grupo de homenageados.