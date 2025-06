Deolane perde processo contra a Globo após reportagem sobre ligação com tráfico

A influenciadora Deolane Bezerra perdeu uma batalha na Justiça contra o Grupo Globo. A coluna de Fábia Oliveira revelou com exclusividade que a influenciadora digital foi derrotada em um processo movido contra a empresa de comunicação, após contestar uma reportagem publicada no G1.

A matéria que motivou a ação judicial trazia a seguinte manchete: “Presa no Recife, Deolane Bezerra também é investigada no RJ por ligação com o tráfico da Maré”. Deolane alegou que o conteúdo era sensacionalista, baseado em especulações e desprovido de elementos que comprovassem qualquer envolvimento seu em atividades ilícitas. Na ação, pediu a retirada do texto do ar, alegando que ele feria sua imagem e dignidade.

Mas a decisão judicial, datada de 2 de junho, contrariou os argumentos da advogada. O juiz responsável alega que não houve qualquer abuso por parte do G1. Segundo a sentença, a conduta jornalística da Globo Comunicação seguiu os princípios de veracidade, pertinência e responsabilidade informativa.

A reportagem em questão apresentou fotografias, trechos de boletim de ocorrência e declarações de autoridades policiais, elementos suficientes, de acordo com o magistrado, para respaldar o conteúdo publicado. “Cercear a liberdade de imprensa só poderia ser cogitado se as informações fossem injuriosas, difamantes, caluniosas ou mentirosas. Isso tudo, é claro, se comprovado”, pontua a sentença.

Para a Justiça, a liberdade de expressão não colidiu com o direito à honra ou à imagem da influenciadora. A estrutura e o cuidado jornalístico da matéria foram determinantes para a derrota judicial de Deolane.