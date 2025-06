Vidente Val Couto acerta previsão de queda de avião na Índia com 242 pessoas a bordo; vídeo feito dias antes impressiona

O renomado vidente Val Couto voltou a impressionar o público ao acertar, com detalhes surpreendentes, a queda de um avião na Índia ocorrida na manhã desta quinta-feira (12). A tragédia envolveu uma aeronave da companhia Air India, que partiu da cidade de Ahmedabad com destino ao Aeroporto de Gatwick, em Londres. A bordo estavam 242 pessoas — 230 passageiros, dois pilotos e 10 tripulantes.



Menos de um minuto após a decolagem, o Boeing 787 Dreamliner perdeu contato com a torre de controle e caiu em uma área residencial, colidindo com um prédio que servia de alojamento para médicos. As autoridades isolaram completamente a região e equipes de emergência seguem atuando no local. Ainda não há um número oficial de vítimas divulgado.



A previsão exata feita por Val Couto foi publicada no dia 3 de junho de 2025, nove dias antes do acidente. No vídeo, divulgado em seu perfil no Instagram, o sensitivo alerta para a queda de um avião logo após a decolagem, envolvendo uma grande companhia aérea. O registro viralizou após a confirmação da tragédia, com milhares de internautas se manifestando impressionados com a precisão da previsão.



Veja o vídeo da previsão feita por Val Couto no dia 3 de junho:



https://www.instagram.com/reel /DKc7qwKyntX/



Val Couto já possui um histórico de previsões certeiras que envolvem acontecimentos marcantes, tanto no Brasil quanto no exterior. Com isso, ele tem conquistado cada vez mais seguidores e se consolidado como um dos videntes mais respeitados da atualidade.



Nos comentários do vídeo, muitos usuários demonstraram surpresa e reverência ao trabalho espiritual de Val, enquanto outros se mostraram assustados com a precisão dos detalhes.



O caso segue sendo investigado pelas autoridades indianas, enquanto o mundo acompanha com atenção o desdobramento dessa tragédia e a repercussão da impressionante previsão feita com antecedência.