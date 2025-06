Influenciadora Marthina Brandt fala sobre nova fase após mudança no visual

Marthina Brandt está de visual renovado! A influenciadora e empresária marcou seu retorno aos trabalhos na última quarta-feira (12) com uma transformação poderosa: adotou o tom nude brown, uma variação elegante e sofisticada dos ruivos, assinada pelos beauty artists Mário Henrique e João Leonel.

A mudança de visual acompanha um momento simbólico para Marthina, que retoma a carreira após uma pausa de dois anos dedicada à maternidade e ao autocuidado. A transformação levou cerca de cinco horas, do início ao fim, e simboliza esse recomeço com alma e intenção.

Nesse período afastada dos compromissos profissionais, Marthina viveu duas gestações e enfrentou uma fase delicada de saúde mental, especialmente durante a gravidez de seu primogênito, João. Hoje, também mãe do pequeno José e casada com o empresário Gabriel Rocha Kanner, ela se reencontra com sua essência e inicia um novo ciclo.

“Se você me conheceu antes, vai ter que me conhecer de novo”, declarou a influenciadora em um vídeo publicado no seu perfil.

Ela também comentou sobre a escolha do seu novo visual

“Busquei minha essência de todas as formas e quis trazer ela também no cabelo. Deixando ele o mais fresh e natural possível! Faz dez anos que não me via com outro tom de cabelo. Eu amei”, disse.