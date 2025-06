Vivere Press e Xtacy: uma nova era do ecossistema global, com foco em Dubai

No elegante escritório em Dubai, Gabriella Vivere, CEO da Vivere Press, e Sanjeev Dewan, CEO da marca de luxo Xtacy e da holding Triplanet Inc., selam o acordo com um aperto de mãos. Assinado em junho de 2025, o novo contrato marca não apenas a consolidação da expansão internacional da Vivere Press além da Europa, mas também o reposicionamento de um ecossistema empresarial que promete redefinir os limites do luxo, da inovação, da tecnologia e do networking entre Brasil, Emirados Árabes Unidos e Europa.



O Acordo Vivere & Xtacy: Luxo, Experiência e Expansão



O acordo entre a Vivere Press e a Xtacy – braço de luxo da holding Triplanet Inc. – tem dois objetivos centrais e ambiciosos. O primeiro é tornar a Vivere responsável pela expansão dos produtos de altíssimo luxo da Xtacy no mercado brasileiro – vinhos italianos e franceses, prosecco e champanhe, joias, cristais, chocolates, mel, chá e outras iguarias –, não apenas para grandes marcas já atendidas pela Xtacy, como Ferrari, Rolls Royce, Bentley, JW Marriott, Ritz Carlton, Barclays, Maserati, Porsche e Damac, mas também para o consumidor final brasileiro.



“Queremos que os consumidores brasileiros tenham acesso ao mesmo nível de exclusividade e personalização que oferecemos às maiores marcas do mundo”, explica Sanjeev Dewan, cujos mais de 40 anos no mercado internacional o consagraram como referência em parcerias estratégicas e negócios de alto padrão.



“A Vivere Press é a ponte perfeita para essa expansão, graças à sua expertise em branding e sua rede de relacionamentos no Brasil e na Europa.”



O segundo pilar do acordo é igualmente inovador: oferecer experiências de turismo corporativo e networking para empresários brasileiros em Dubai. Com suporte técnico da Vivere e apoio local da Triplanet Inc., o projeto inclui cursos, congressos e experiências exclusivas, onde governo, negócios, conhecimento e responsabilidade social se entrelaçam. “Vamos além da troca de cartões: promovemos desenvolvimento, impacto social e experiências transformadoras”, afirma Gabriella Vivere.



Dubai: O Novo Epicentro do Crescimento Global



A escolha de Dubai para este novo capítulo não é coincidência. O emirado vive um boom econômico: a previsão é de que o PIB dos Emirados Árabes Unidos cresça 4,7% em 2025, com o setor não petrolífero – incluindo turismo, varejo, tecnologia e luxo – liderando essa expansão. O turismo bate recordes, com quase 19 milhões de visitantes em 2023 e projeções de crescimento de dois dígitos para os próximos anos. Já o mercado imobiliário cresceu mais de 30% em volume no primeiro semestre de 2024, consolidando Dubai como um dos destinos mais atraentes para investidores globais.



Empresas que combinam criatividade, tecnologia e experiência encontram em Dubai um terreno fértil para inovação e crescimento sustentável. “Dubai é o laboratório do futuro dos negócios. Aqui, tradição e vanguarda se encontram todos os dias”, resume Gabriella Vivere.



Triplanet Inc. e Xtacy: Um Universo de Luxo e Diversidade



A holding Triplanet Inc., sob o comando de Sanjeev Dewan, é um conglomerado global que atua em setores como construção, arquitetura, turismo, commodities, tecnologia e, claro, produtos de luxo. A Xtacy, sua marca principal, é reconhecida por desenvolver e distribuir produtos exclusivos para um portfólio seleto de clientes internacionais, sempre com foco em qualidade, personalização e inovação.



A filosofia da Triplanet Inc. vai além do lucro: projetos sociais, sustentabilidade e parcerias éticas são pilares do grupo, que já impactou setores inteiros na Índia, Europa e Oriente Médio.



Muito Além da Comunicação: O Novo Ecossistema Vivere



Fundada há mais de 20 anos, a Vivere Press nasceu como uma agência de comunicação estratégica, especializada em assessoria de imprensa, marketing digital e fortalecimento de marcas em mercados exigentes como o Brasil, Portugal e agora Dubai. Sob a liderança de Gabriella Vivere – jornalista, empreendedora e especialista em branding internacional – a Vivere evoluiu para um ecossistema multifacetado: atua em tecnologia, desenvolvimento de projetos, branding, consultoria empresarial e criação de experiências exclusivas, conectando grandes players globais.



“Hoje, somos muito mais que uma agência. Somos um ecossistema que integra inovação, comunicação, tecnologia e desenvolvimento internacional de negócios”, afirma Gabriella. “Dubai representa o epicentro dessa nova fase, onde o potencial de crescimento e conexões é ilimitado.”



CEO Gabriella Vivere: Visão, Inovação e Conexão Global



Gabriella Vivere é uma força propulsora. Jornalista, colunista, apresentadora de TV e estrategista de grandes marcas, construiu uma carreira internacional marcada por alto impacto e resultados expressivos – como o crescimento de 300% nas vendas em apenas três meses para clientes dos setores de saúde e tecnologia. Seu trabalho como consultora de negócios para multinacionais e sua experiência em tecnologia, comunicação e comércio internacional a colocam entre as líderes mais inovadoras do setor.



O Futuro: Conexões, Luxo e Impacto Social



O novo posicionamento da Vivere Press, somado à expertise da Xtacy e à força da Triplanet Inc., inaugura uma era de negócios onde luxo, tecnologia, conhecimento e responsabilidade social caminham juntos. Para os empresários brasileiros, Dubai deixa de ser apenas um destino exótico e passa a ser uma verdadeira plataforma de crescimento, networking e inovação.



Como diz Sanjeev Dewan: “O futuro pertence a quem constrói pontes, não muros”. E nessa ponte entre Brasil e Dubai, a Vivere Press é a arquiteta de uma nova era.