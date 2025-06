Zé Henrique & Gabriel lançam "50 Guardanapos" em blitz nacional nas rádios nesta terça-feira (17)

A dupla Zé Henrique & Gabriel prepara uma grande ação de lançamento para a faixa “50 Guardanapos”, que ganha destaque nesta terça-feira (17/06) em uma blitz nacional nas principais rádios do país. A canção faz parte do novo DVD Dá Play na Playlist e já é sucesso nas plataformas digitais.





Com pouco mais de 30 dias no ar, o videoclipe da música ultrapassou 1 milhão e meio de visualizações no YouTube, confirmando a força da dupla sertaneja que marcou época e segue encantando o público com suas novas canções.





“50 Guardanapos” traz a essência romântica e sofrida que consagrou Zé Henrique & Gabriel, agora com uma roupagem moderna e produção refinada. A faixa promete invadir as programações de rádio e conquistar ainda mais ouvintes a partir desta terça-feira.





Mais novidades nas redes sociais oficiais da dupla.

