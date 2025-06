Lydia Heberle une pop e féemnovafase voltada ao público internacional

Desde 2011, Lydia Heberle constrói uma trajetória que combina pop contemporâneo, espiritualidade e influências que vão do reggae à sonoridade latina. Vivendo fora do Brasil, ela concentra seus esforços em espaços multiculturais, onde seu repertório em português conquistaouvintes.

A base vocal foi desenvolvida em ambientes religiosos, caminho que também impulsionou nomes como Whitney Houston, Aretha Franklin e Katy Perry. Essa formação trouxe intensidade às composições da artista, que costuma abordar temas como superação, pertencimento e crença.

Em entrevista ao site, a intérpretedestacou o desejo de dialogar com diferentes culturas por meio da arte. "Quero emocionar quem me ouve, seja brasileiro ou americano, com letras que falem de amor e renovação", afirmou.

Com a recém-lançada faixa "We Do Belong", que traz versos em inglês e clima pop-reggae, Lydia se prepara para uma série de apresentações em centros culturais e eventos independentes. Seu objetivo é claro: transformar sentimento em ponte e palco em lugar de encontro.

