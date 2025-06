Harmonização glútea corrige flacidez após bariátrica: entenda como funciona

A luta contra a balança fez com que a jornalista Mônica, 38 anos, sofresse com muita pele. Isso ocorreu porque ela pesava 130 quilos e foi para 60 após a cirurgia bariátrica. Mas, engordou novamente após duas gestações de riscos. Com hábitos saudáveis, muita atividade física e uma mudança de atitude, ela venceu a luta. Mas, viu seu bumbum ficar com a aparência de quem tinha 80 anos. "Fiz vários tratamentos para melhorar o meu bumbum. Mas não tive o resultado satisfatório. Foi um processo difícil porque não é só a questão de físico, é muito mais: é psicológico", comentou. A chave virou quando ela fez harmonização glútea com polimetilmetacrilato (PMMA).

"Após o procedimento, minha autoestima melhorou demais! Eu não tinha nada de bumbum, hoje, com roupa, me sinto muito mais segura, mais bonita. Isso gerou muita autoestima e melhorou ainda mais meu psicológico, me sinto mais mulher, com aspecto de corpo muito mais compatível e bonito. Antes, meu bumbum não combinava com o restante do corpo. O PMMA me surpreendeu muito e recomendo", ressalta.

A harmonização glútea de Mônica foi realizada pelo médico, Dr. Rodrigo Basaglia. Ele aplicou o Biossimetric, um preenchedor a base de PMMA que atua como um bioestimulador de colágeno e é aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para tratamentos reparadores.

"Fizemos a harmonização glútea com o PMMA e conseguimos sustentar o músculo novamente. Corrigimos as deformidades importantes de contorno e formato. Além disso, associamos técnicas de combate a celulites, fibroses e aderência. O resultado: ela recuperou sua autoestima, voltou a ter confiança, bem-estar físico e mental", explicou o médico.

A harmonização glútea

O caso de Mônica é um exemplo de que a harmonização glútea pode gerar resultados que transformam a vida das pacientes. Conforme o médico, Dr. Rodrigo Basaglia, diversos perfis e biotipos de mulheres podem ser beneficiadas com este tipo de procedimento, visando correções de deformidades (sejam elas congênitas/nascimento, por trauma/acidente ou por procedimentos cirúrgicos pregressos com resultados não satisfatórios), formato, queda/peso muscular, flacidez, celulites, fibroses e aderências.

"Pacientes pós-bariátrica, por exemplo, após uma perda de peso tão relevante, invariavelmente apresentam queixas que envolvem estas situações e ficam 'reféns' de tratamentos muito invasivos, com remoções de pele e tecido extensas, que geram cicatrizes importantes e que necessitam internamento hospitalar e todos os riscos cirúrgicos envolvidos", destaca o médico, Dr. Rodrigo Basaglia.

De acordo com Dr. Rodrigo Basaglia, a harmonização glútea é feita em consultório. "O procedimento é feito de maneira ambulatorial, com anestesia simples local, sem incisões/cortes, sendo realizado por pequenos pertuitos (“buraquinhos” através dos quais passa somente a cânula), permitindo uma rápida recuperação e retorno imediato às suas atividades. Logo após o procedimento, o paciente pode caminhar normalmente, subir escadas e qualquer atividade diária. Como não necessita de internamento, diminui-se consideravelmente o risco de infecção hospitalar e de indução anestésica mais complexa", detalhou.



PMMA em tratamento reparador



Antes de se submeter a harmonização glútea com PMMA, Mônica fez uso de outras substâncias, a exemplo do ácido hialurônico, mas o resultado não foi duradouro e a deixou frustrada. "Infelizmente, a gente acaba perdendo muito colágeno, e eu acho que a parte do corpo que mais sofre é o bumbum. Eu tentei diversos tratamentos, gastei muito dinheiro tentando melhorar e eu não tive nenhum resultado. Foi quando eu comecei a procurar o procedimento com PMMA, com médicos conceituados, que me dessem uma certa segurança no que eu estava fazendo, foi quando eu conheci o Dr. Rodrigo. Eu pesquisei os resultados que ele tinha na internet e eu vi que ele realmente era um médico que era compatível com o que eu desejava: uma coisa natural, que deixasse meu bumbum bonito", conta.

"Me sinto muito mais satisfeita com o resultado. Recomendo a todas que já passaram por esse processo, que tenham alguma flacidez ou celulite no bumbum, a investir nesse tratamento, pois, de todos os que fiz no bumbum, esse foi o único que realmente me trouxe um resultado visível. Considero importante falar porque vejo que há uma falta de conhecimento e um preconceito em volta do PMMA e, por isso, são necessárias a pesquisa e a divulgação das informações compatíveis e pertinentes para quebrar o tabu em volta do produto", garantiu.

Dr. Rodrigo afirma que, em casos como este, realmente há confirmação de que o tratamento corretivo está completamente atrelado à saúde mental e, quando bem-sucedido, melhora significativamente todas as relações do paciente, sejam elas sociais, familiares ou profissionais.



O PMMA

Aprovado pela Anvisa, o PMMA é um preenchedor de longa duração que pode ser utilizado para correção volumétrica corporal e facial, cabendo ao médico responsável por avaliar a necessidade e viabilidade de sua utilização, de acordo com as orientações da instrução de uso do fabricante.

"O PMMA funciona preenchendo tecidos moles com microesferas, proporcionando um aumento de volume permanente. Sua biocompatibilidade é reconhecida em diversos estudos científicos, que comprovaram que ele é um material que não será rejeitado pelo organismo, e, sem eventos adversos não previstos em literatura", falou Carlos Cunha, farmacêutico e especialista no tema.

Em nota técnica, o Ministério da Saúde reconheceu o PMMA como um produto seguro e com a menor taxa de efeito colaterais quando comparado com outros preenchedores.