Faleceu Francisco José Dias, um dos fundadores da Ortobom

A indústria brasileira perdeu na última quarta-feira, 19 de junho de 2025, um de seus nomes mais emblemáticos. Francisco José Dias, um dos fundadores do Grupo Ortobom, faleceu no Rio de Janeiro, deixando um legado de inovação, empreendedorismo e contribuição decisiva para o desenvolvimento do setor de colchões no país.





Descendente de imigrantes portugueses, Francisco cresceu ao lado dos irmãos Ernesto (in memoriam) e Júlio Dias em meio aos negócios da família, inicialmente no segmento de secos e molhados na região do Bálsamo.





Ainda na década de 1960, os três iniciaram sua trajetória industrial com a criação da Metalonita, empresa voltada à fabricação de camas de campanha. O espírito empreendedor logo os levou a diversificar a produção, passando também a fabricar colchões e espumas.





A visão estratégica de Francisco foi determinante para a transformação da Metalonita na Ortobom, marca que nas décadas seguintes se consolidaria como líder de mercado no Brasil. O foco na expansão para o interior do país, o investimento na criação de uma robusta rede de franquias e as parcerias com grandes magazines foram alguns dos fatores que impulsionaram o crescimento da empresa.





Conhecido por sua dedicação incansável, Francisco marcou gerações com sua capacidade de liderança, inteligência estratégica e compromisso com os valores familiares. Ao lado dos irmãos, sempre conduziu os negócios com paixão e intensidade, deixando um legado empresarial que hoje ultrapassa fronteiras e faz da Ortobom uma referência internacional no setor.Em 2016, os irmãos Dias foram reconhecidos com o título de "Notáveis Industriais Colchoeiros", concedido pela Associação Brasileira da Indústria de Colchões (Abicol), em homenagem à trajetória e ao impacto positivo no desenvolvimento da indústria nacional.





Francisco, carinhosamente chamado de Chico por familiares e amigos, era admirado não apenas pelo talento empresarial, mas também pela generosidade, integridade e espírito visionário. Deixa a esposa Patrícia, os filhos Alexandre, Ana Luiza, F. Hulisses, F. Kristofferson, Stefanno e Giselle, além de netos, familiares, amigos e uma legião de colaboradores e admiradores.





O velório será realizado nesta sexta-feira, 20 de junho, às 13h30, no Cemitério Jardim da Saudade, localizado na Avenida Carlos Pontes, 500, Sulacap (Paciência), Rio de Janeiro. Francisco José Dias parte deixando um exemplo de vida, trabalho e legado empresarial que seguirá inspirando as futuras gerações.