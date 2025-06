Vini Fono é consagrado o Fonoaudiólogo nº 1 do São João 2025

Com uma trajetória marcada por dedicação, técnica e paixão pela arte de cuidar da voz, Vini Fono, como é carinhosamente conhecido, vem conquistando cada vez mais espaço no cenário artístico nordestino. Em 2025, ele consolida sua posição como o maior fonoaudiólogo do São João, sendo responsável pela saúde vocal de grandes nordestinos artistas que brilham nos maiores palcos do período junino.





Com mais de 200 atendimentos e uma equipe de fonoaudiólogos rodando o Brasil, Vini Fono une conhecimento científico com sensibilidade artística para atender às necessidades específicas de profissionais que dependem da voz como principal instrumento de trabalho. Com uma abordagem moderna e personalizada, ele se tornou referência entre os artistas que percorrem as maratonas de shows típicas do São João.





“Trabalhar com voz é mais do que técnica, é entender o ritmo, a emoção e o desgaste que o palco impõe. Meu papel é preservar e potencializar esse instrumento que emociona multidões”, destaca Vini.





Seu nome já está associado a grandes nomes do forró, piseiro, e outros ritmos tradicionais nordestinos.





Lidera o ranking de maior números de atendimento durante o mês de junho pelo terceiro ano consecutivo com a dupla de forró Iguinho e Lulinha, sua agenda se torna uma verdadeira turnê paralela acompanhando artistas em bastidores, oferecendo aquecimentos vocais, orientações de recuperação e intervenções rápidas que muitas vezes salvam apresentações.





A popularidade de Vini Fono não se limita apenas aos bastidores. Com mais de 300 mil seguidores no Instagram, ele também se destaca com conteúdos educativos e bastidores da rotina vocal dos artistas, aproximando o público desse trabalho tão essencial e ainda pouco visível.





O reconhecimento de Vini como o maior fonoaudiólogo do São João não veio por acaso: é resultado de anos de estudo, prática, empatia e um amor declarado pela cultura nordestina. Hoje, seu trabalho não apenas protege vozes, mas também ajuda a manter viva a energia contagiante das festas juninas.