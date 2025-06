Fã TATUA nome de Priscila Senna no braço e revela: "Faria tudo de novo!"

O amor de fã foi longe demais? O pernambucano *Odoguiinha* provou que não existe limite quando o assunto é admiração pela cantora *Priscila Senna*. Durante o show da artista em Salvador, na última quinta-feira (18), o jovem surpreendeu ao aparecer com uma tatuagem no pulso com o nome dela. E não para por aí: ele também é cantor e está prestes a iniciar uma turnê pela Bahia!



Com mais de *1,5 milhão de seguidores* nas redes sociais e milhões de acessos em suas músicas, Odoguiinha é natural de Vitória de Santo Antão (PE) e tem conquistado espaço no cenário do forró atual. O gesto ousado de tatuar o nome da “musa do brega” rendeu milhares de compartilhamentos e comentários nas redes.



> *“Sou fã da Priscila desde pequeno. Essa tatuagem não é modinha, é um símbolo de tudo o que vivi ouvindo a voz dela. A música dela salvou minha vida várias vezes”*, disse, emocionado.



O momento viralizou logo após o show de Priscila no *São João da Bahia*, evento que reuniu multidões. Odoguiinha aproveitou a repercussão e revelou que entre os dias *3 e 6 de julho* estará em solo baiano com uma mini turnê de shows gratuitos em praças públicas, levando o forró que já embala milhares de corações pelo Nordeste.



> *“Já fiz de tudo pra estar perto dela. Viajei sem dinheiro, enfrentei fila, chorei na grade... E faria tudo de novo. Se um dia ela me chamar pra cantar junto, eu desmaio no palco”,* brinca o cantor.



O hit *Muero Por Tenerte* já ultrapassou *2 milhões de views*, e o nome de Odoguiinha começa a circular entre os novos talentos do forró. Mas, no fundo, ele segue sendo o mesmo fã apaixonado de sempre.



Enquanto isso, *Priscila Senna segue brilhando* nos palcos, emocionando o público com sua voz marcante e presença poderosa. A história de Odoguiinha é mais uma prova de que a música tem o poder de transformar vidas — e, às vezes, deixar marcas eternas… literalmente.

Odoguinha (foto: Odoguinha)