Exclusividade e charme à beira-mar em Búzios

Com múltiplas piscinas integradas à natureza, hidromassagens esculpidas entre pedras, acesso direto ao mar e um restaurante com vista panorâmica, o hotel redefine o conceito de hospedagem boutique.



Entre os destaques estão o bar molhado, os cenários cinematográficos para fotos e momentos especiais, além do exclusivo pacote Glamour — com chegada de helicóptero e passeio de lancha privativa pelas praias mais encantadoras da região.



A poucos minutos da charmosa Rua das Pedras e da icônica Orla Bardot, o Cachoeira Inn é o cenário perfeito para casais, experiências românticas ou simplesmente para quem busca o prazer de relaxar com estilo.



Descubra o luxo sereno de Búzios. Viva o Cachoeira Inn.

Instagram:@cachoeira_inn

Reservas: (21) 98089-1344

cachoeira_inn (foto: cachoeira_inn) cachoeira_inn (foto: cachoeira_inn)