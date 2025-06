ZAM aposta em novo single "Madeira" com Don Juan, PH, Traplaudo e Cebezinho

ZAM lança "Madeira" com Don Juan, PH, Traplaudo e Cebezinho em colaboração de peso no funk paulist - (crédito: Reprodução Instagram)

O cantor e compositor ZAM (@zambrota) lança nesta sexta-feira seu novo single “Madeira”, marcando mais um passo importante em sua trajetória como um dos nomes promissores da cena urbana nacional. A faixa traz colaborações de destaque com MC Don Juan, MC PH, Traplaudo e MC Cebezinho, quatro representantes expressivos do funk paulista.

Distribuída pela Capital Entretenimento — mesma gravadora responsável pela carreira da artista Dressa, ex-Hyperanhas — a música aposta em uma produção atual, com batida marcante e versos diretos, explorando a estética do funk de pista com elementos do trap e da linguagem das ruas.

Com presença digital em crescimento e atenção voltada à identidade artística, ZAM mostra consistência em sua proposta musical e capacidade de se posicionar dentro do mercado de forma estratégica. “Madeira” reflete essa construção, somando forças com artistas reconhecidos e reforçando o alinhamento com o público jovem.

O lançamento também faz parte do planejamento da Capital Entretenimento, que segue investindo em talentos com apelo comercial e artístico. Para ouvir em primeira mão, o público já pode realizar o pré-save da faixa no Spotify:

https://ffm.to/madeira_/presavecallback