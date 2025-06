Bruno Souza, o brasileiro que saiu do Vale do Silício.

Bruno Souza, 42 anos, é fundador e CEO da Zexter, plataforma de monetização para criadores de conteúdo que vem ganhando força na América Latina. Com mais de 20 anos de experiência no setor de tecnologia, Bruno construiu uma carreira marcada por inovação, passando por mercados como fintech, blockchain, mediação digital e internet das coisas.



Ele liderou projetos para grandes empresas como Walmart, Odebrecht, Sicoob e Stefanini, antes de se lançar no mundo das startups. Foi fundador da iDevelop, criador do aplicativo Denare — premiado no Mobile World Congress em Barcelona — e cofundador da PinMyPet, acelerada pela 500 Startups no Vale do Silício.



Bruno também foi responsável pela Leegol, plataforma de mediação online em parceria com o Reclame AQUI, e pela 2signer, de assinatura eletrônica com blockchain. Chegou a atuar como CTO em Dubai, liderando projetos de blockchain para o governo local.



Em 2024, criou a Zexter, que nasceu para oferecer aos criadores uma plataforma completa e justa de monetização. Com operação global e investidores internacionais, a empresa cresce rapidamente, consolidando-se como uma das grandes apostas do mercado de creator economy na América Latina.



“Empreender sempre foi sobre resolver problemas e gerar impacto. A Zexter é a soma de tudo que aprendi até aqui”, resume Bruno.