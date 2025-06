Advogada fala sobre imigração no Brasil durante a ABF

Formada em contabilidade e em direito pelo e Brasil, a advogada Milena Mitraud se especializou em propriedade intelectual, direito empresarial, contratos, franquias e sucessões. Com mais de 25 anos de atuação, se consolidou como referência em processos de imigração, dividindo-se entre Brasil e Estados Unidos, e participou de projetos de cooperação técnica internacional do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Milena é advogada na Flórida, Nova Iorque, Quebec e Ontário, e membro da American Immigration Lawyers Association (AILA). Sua trajetória é pioneira em empreendedorismo para brasileiros que desejam internacionalizar-se.

Cidadã estadunidense e canadense, e residente na Flórida desde 2014, relata que vivenciou na prática as etapas do processo imigratório para os Estados Unidos e Canadá assim como suas burocracias. Especializada no tema, ela define que o processo pode ser possível e aponta que a desinformação amedronta brasileiros com o mesmo sonho. Sua experiência chama

atenção em um contexto em que o número de brasileiros em busca de regularização imigratória nos Estados Unidos cresce de forma significativa. Nos últimos meses, o tema da imigração voltou ao centro das discussões entre Brasil e Estados Unidos.

Milena considera que as últimas medidas apresentadas pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, são consequência do aumento da imigração ilegal que vem prejudicando a economia local. “A imigração ilegal não só afeta o sistema imigratório de um país, assim como a relação bilateral entre países”, analisa. A especialista cita que, na última semana, os Estados Unidos divulgaram uma nova lista de países cuja concessão de visto estará suspensa, dentre eles: Afeganistão, Líbia, Irã e Haiti. Segundo o governo Trump, as medidas se justificam porque esses países possuem um procedimento de triagem ineficiente. Tal iniciativa visa proteger o sistema imigratório e a segurança nacional norte-americana.

No que diz respeito ao Brasil, a especialista define que a imigração de cidadãos brasileiros para os Estados Unidos é viável desde que realizada de maneira correta. No entanto, a ausência de conhecimento e suporte técnico necessário prejudica potenciais candidatos. Alguns, inclusive, acabam sendo vítimas de golpes ou auxiliados por profissionais inabilitados. Mitraud considera que a movimentação de brasileiros para os EUA tende a se manter elevada, se houver o auxílio técnico de profissionais certificados e elaboração de um processo bem fundamentado. A empresária também participará da ABF Expo 2025, em São Paulo, e palestrará sobre imigração e internacionalização de empresas, no dia 30 de junho, no auditório da ABF.

