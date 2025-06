Místico comenta disputa judicial entre Murilo Huff e mãe de Marília Mendonça

A batalha judicial entre Murilo Huff e Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, pela guarda do pequeno Léo, tomou conta dos noticiários nos últimos dias, mas a polêmica acaba de ganhar uma nova e sombria camada: o plano espiritual.

Segundo o místico e vidente Robério de Ogum, famoso por previsões certeiras sobre artistas e acontecimentos nacionais, essa disputa está afetando diretamente o espírito de Marília, que ainda não alcançou a paz na vida após a morte.

"Ela sente, ela vê, ela sofre. Marília está triste. Ela está em um processo de elevação espiritual, e essa guerra aqui na Terra repercute. Ela não está em paz, tudo o que acontece aqui está intimamente ligado ao espírito dela”, diz.

Em sua análise espiritual, Robério questiona: "Será que tudo isso é carma, destino ou uma maldição familiar?". Para ele, a trajetória de Marília foi marcada por uma missão clara: viver um amor intenso, gerar um filho especial, e deixar um legado de amor — mesmo que em vida curta.

"Em 2018, eu previ que ela encontraria um grande amor, teria um filho, mas que esse amor não era sua alma gêmea e terminaria em 2020. Era uma missão. E essa missão foi cumprida”. Na época, Robério falou ao TV Fama, da RedeTV!, e deu detalhes dessa relação entre os dois.

Agora, segundo o vidente, a dor, a disputa e a falta de acordo entre os familiares geram perturbação energética que impacta diretamente a alma da cantora no outro plano. "Quando desencarnamos, ainda temos contato com quem fica no planeta Terra. O espírito da Marília ainda está passando por tratamentos espirituais — e tudo isso que está acontecendo aqui interfere muito lá”.

A disputa pela guarda de Léo, que hoje vive com a avó materna, está longe de ser apenas uma questão judicial. Para Robério, se os envolvidos não se entenderem com sabedoria e espiritualidade, o caso pode se transformar em um carma duradouro que atingirá mais de uma geração.

"Precisamos pedir a Deus que isso não vire um campo de guerra. Que a justiça e as partes envolvidas pensem no lado espiritual. Esse menino é uma luz, é fruto de um amor que teve função divina. Não vejo um acordo tão cedo, infelizmente”.

O místico, que há décadas faz previsões sobre o universo das celebridades e da política, ficou conhecido por antecipar fatos marcantes como: o fim do casamento de Zezé Di Camargo e Zilu, a vitória de Juliette no BBB 21, a reeleição de Lula quando ainda era desacreditada e a previsão do fim do relacionamento de Marília e Murilo ainda em 2018.



Agora, ele alerta: "É hora de parar com a exposição, com os ataques e com a vaidade. O espírito de Marília precisa de paz, e o filho dela, mais ainda".