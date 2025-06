Denílson e Falcão se enfrentam em Betim na 6ª edição do Legends Game Brasil

O Legends Game Brasil, um dos principais eventos festivos e solidários do país, chega à sua sexta edição e será realizado em Betim-MG no dia 15 de agosto, às 20h, no Ginásio Divino Ferreira Braga.

O jogo de futsal promete muita técnica, diversão e nostalgia, reunindo duas lendas do esporte brasileiro: Falcão, considerado o maior jogador de futsal da história, eleito seis vezes o melhor do mundo e bicampeão mundial, e Denílson, pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira de futebol, reconhecido pelo seu talento e irreverência.

Além dos dois craques, outros nomes de destaque do esporte e do entretenimento estarão presentes. A lista completa será divulgada nos próximos dias no perfil oficial do evento no Instagram: @legendsgamebrasil.

Os ingressos já estão à venda no link: http://eventos.gofree.co/jogofalcaoxdenilson e estão disponíveis nas categorias inteira, meia e solidária — esta última com 50% de desconto mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. A abertura dos portões será às 18h no dia do evento.

“O Legends Game Brasil é mais do que um jogo. É uma celebração do esporte, da cultura e da solidariedade. Ver Denílson e Falcão juntos em quadra é uma oportunidade única para o público de Betim”, destaca Bruno Zarif, idealizador do evento.

Denílson reforça o convite: “Será uma grande festa, uma chance de reunir gerações e viver momentos inesquecíveis.”

Para Falcão, a proposta vai além do entretenimento: “Nosso objetivo é, através do futebol, gerar impacto positivo e ajudar quem mais precisa. Queremos arrecadar o máximo de alimentos possíveis.”

Solidariedade em foco

Toda a arrecadação de alimentos será destinada à Superintendência de Programas Sociais da Prefeitura de Betim, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade no município.

“Estamos comprometidos em fazer a diferença. Acreditamos que o esporte tem esse poder de mobilizar e transformar vidas”, completa Zarif, em nome do Grupo Zarif, realizador do evento.