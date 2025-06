Empreenda e Prospere reúne mulheres empresárias em Brasília

Na última quinta-feira, 26 de junho de 2025, o Lounge One, no Shopping Iguatemi Brasília, recebeu a 2ª edição do Empreenda e Prospere, iniciativa que reforça o protagonismo feminino no mundo dos negócios. Criado por Roberta Morais, também fundadora do portal Brasília para Elas, o encontro reuniu cerca de setenta convidadas interessadas em compartilhar experiências e expandir suas redes profissionais.

Dados do Sebrae apontam que, no Distrito Federal, quase 40% dos negócios formais já são liderados por mulheres, reflexo de um movimento crescente que posiciona a capital como referência nacional em empreendedorismo feminino. O evento, ao reunir diferentes trajetórias, buscou justamente inspirar novas líderes a fortalecer esse cenário.

Divulgação (foto: Empreenda e Prospere)

O grupo de palestrantes trouxe conteúdos diversos e atuais. Ana Cristina destacou a importância de uma advocacia que transforma e protege mulheres. Bia Portela apresentou a palestra sobre Inteligência Artificial, mostrando como a tecnologia pode potencializar resultados.

Eliene Lucindo compartilhou reflexões sobre o poder de se tornar uma marca, enquanto Patrícia Farago abordou o tema "Coluna vertebral: produtividade, elegância e performance caminham juntas."

Paula Santana explorou o assunto de como construir uma marca de influência e estilo, e Roberta Morais trouxe o painel "conexões que lucram: como fortalecer seu networking e multiplicar oportunidades."

Reprodução/Instagram (foto: Roberta Morais)

Antes da fala de Cibele Luziê, que apresentou insights sobre Intimita: saúde e estética íntima feminina, as participantes acompanharam uma sequência de painéis que mostraram na prática como diferentes áreas, do direito ao branding, podem se complementar na construção de negócios sólidos e autênticos. Esse compartilhamento de vivências reforçou o objetivo do encontro, inspirar, instruir e aproximar mulheres com propósitos alinhados.

Cibele Luziê, que está à frente da Fio Terapia Capilar, da Clínica Intimita e da Clínica Salutare, destacou a importância de promover espaços de diálogo e inspiração entre mulheres empreendedoras. “Estar aqui é uma oportunidade de mostrar que empreender é possível, mesmo diante das adversidades. Quando nos unimos, podemos construir muito mais do que empresas: construímos legados”, afirmou.

Cibele Luziê (foto: Divulgação)

Ao final da programação, um coquetel assinado por Andréia Sales foi servido, celebrando os encontros e as conexões criadas. Para muitas empresárias, o Empreenda e Prospere foi uma oportunidade de expandir horizontes e fortalecer a confiança no próprio potencial.

A iniciativa foi voltada para líderes, empreendedoras, influenciadoras e mulheres que desejam transformar suas histórias e se cercar de uma rede engajada. A expectativa é que o evento siga crescendo e fortalecendo o ecossistema do empreendedorismo femininoemBrasília.