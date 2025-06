Tábita Camacho: a mulher por trás de um império de R$ 350 milhões

Com elegância firme e discurso direto, Tábita Camacho protagonizou um dos momentos mais impactantes do Innova Summit 2025, evento que reuniu mais de 30 mil pessoas em Brasília. Em um auditório repleto de líderes, empreendedores e influenciadores do ecossistema digital, a empresária mostrou que não precisou prometer demais: bastou contar sua história.

Em 2019, Tábita era dona de casa e estudava marketing digital. Começou a estruturar um curso online, mas sua habilidade em comunicar ideias e articular soluções chamou a atenção de especialistas da área. Foi convidada a integrar o time do O Corpo Explica, maior escola de análise corporal do mundo, com presença em mais de 30 países e mais de 40 mil profissionais formados.

Sem cargo definido, foi contratada por seu potencial. Em poucas semanas, recebeu a liderança do Grupo de Estudos e mostrou a que veio. Com entrega acima da média, visão analítica e senso de oportunidade, tornou-se referência interna e passou a influenciar decisões estratégicas.

Ao perceber o crescimento acelerado da empresa, visualizou a possibilidade de tornar-se sócia. Começou com uma conversa espontânea com o Elton Euler, mentor da Aliança Divergente, que respondeu com franqueza: “Eu não tenho resposta para essa pergunta, agora, mas gostei da pergunta e ousadia”. Foi o estímulo que ela precisava para alinhar ainda mais seu foco.

Na sequência, organizou um plano estruturado. Chamou o CEO para um café, conduziu a conversa estrategicamente e fez a pergunta: “O que eu faço para ser sócia?”. A resposta foi clara: gerar mais receita ou reduzir custos. Tábita traçou um plano de seis meses. Em dois, seu salário dobrou. Em quatro, assumiu novas funções. No final do ano, seus projetos geravam faturamento 17 vezes superior ao valor de sua remuneração inicial.

“Tudo o que eu faço tem um porquê. Meu foco é transformação real com visão de futuro e responsabilidade”, afirma. Mais do que resultado, Tábita construiu reputação. Não por insistência, mas por consistência.

O reconhecimento interno veio acompanhado de autonomia. Tábita liderava operações, propunha soluções, assumia riscos e formava pessoas. Sua postura chamou a atenção do mercado, até que recebeu o convite para cofundar a Aliança Divergente, startup de educação que rapidamente se tornou um fenômeno global.

Como sócia e estrategista de conteúdo, liderou iniciativas que movimentaram R$ 350 milhões entre 2022 e 2024, alcançando mais de 100 mil pessoas em 60 países. “Eu consigo tudo o que eu quero. Não é uma frase de efeito, é uma constatação. Tudo o que eu sonhei, eu realizei”.

Durante o evento, compartilhou com o público sua forma de pensar e agir: “Como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Uma vez que eu decido algo, eu não paro até conseguir. Mas não é sobre obstinação cega, é sobre estratégia e gestão de mim mesma”.

Mais do que uma empresária bem-sucedida, Tábita Camacho consolidou-se como uma nova liderança feminina no Brasil: sofisticada, centrada, eficiente e guiada por valores inegociáveis. Clareza, coragem, lealdade, intencionalidade e postura são os pilares que não apenas definem sua história, mas inspiram um novo modelo de liderança.

“Se as pessoas fossem te definir pelo que você faz e como você vive, o que diriam sobre você?”Tábita Camacho: a mulher por trás de um império de R$ 350 milhões

Empresária compartilha trajetória de superação e liderança estratégica durante o Innova Summit 2025, em Brasília, e consolida-se como um dos grandes nomes do empreendedorismo feminino no Brasil.

Com elegância firme e discurso direto, Tábita Camacho protagonizou um dos momentos mais impactantes do Innova Summit 2025, evento que reuniu mais de 30 mil pessoas em Brasília. Em um auditório repleto de líderes, empreendedores e influenciadores do ecossistema digital, a empresária mostrou que não precisou prometer demais: bastou contar sua história.

Em 2019, Tábita era dona de casa e estudava marketing digital. Começou a estruturar um curso online, mas sua habilidade em comunicar ideias e articular soluções chamou a atenção de especialistas da área. Foi convidada a integrar o time do O Corpo Explica, maior escola de análise corporal do mundo, com presença em mais de 30 países e mais de 40 mil profissionais formados.

Sem cargo definido, foi contratada por seu potencial. Em poucas semanas, recebeu a liderança do Grupo de Estudos e mostrou a que veio. Com entrega acima da média, visão analítica e senso de oportunidade, tornou-se referência interna e passou a influenciar decisões estratégicas.

Ao perceber o crescimento acelerado da empresa, visualizou a possibilidade de tornar-se sócia. Começou com uma conversa espontânea com o Elton Euler, mentor da Aliança Divergente, que respondeu com franqueza: “Eu não tenho resposta para essa pergunta, agora, mas gostei da pergunta e ousadia”. Foi o estímulo que ela precisava para alinhar ainda mais seu foco.

Na sequência, organizou um plano estruturado. Chamou o CEO para um café, conduziu a conversa estrategicamente e fez a pergunta: “O que eu faço para ser sócia?”. A resposta foi clara: gerar mais receita ou reduzir custos. Tábita traçou um plano de seis meses. Em dois, seu salário dobrou. Em quatro, assumiu novas funções. No final do ano, seus projetos geravam faturamento 17 vezes superior ao valor de sua remuneração inicial.

“Tudo o que eu faço tem um porquê. Meu foco é transformação real com visão de futuro e responsabilidade”, afirma. Mais do que resultado, Tábita construiu reputação. Não por insistência, mas por consistência.

O reconhecimento interno veio acompanhado de autonomia. Tábita liderava operações, propunha soluções, assumia riscos e formava pessoas. Sua postura chamou a atenção do mercado, até que recebeu o convite para cofundar a Aliança Divergente, startup de educação que rapidamente se tornou um fenômeno global.

Como sócia e estrategista de conteúdo, liderou iniciativas que movimentaram R$ 350 milhões entre 2022 e 2024, alcançando mais de 100 mil pessoas em 60 países. “Eu consigo tudo o que eu quero. Não é uma frase de efeito, é uma constatação. Tudo o que eu sonhei, eu realizei”.

Durante o evento, compartilhou com o público sua forma de pensar e agir: “Como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Uma vez que eu decido algo, eu não paro até conseguir. Mas não é sobre obstinação cega, é sobre estratégia e gestão de mim mesma”.

Mais do que uma empresária bem-sucedida, Tábita Camacho consolidou-se como uma nova liderança feminina no Brasil: sofisticada, centrada, eficiente e guiada por valores inegociáveis. Clareza, coragem, lealdade, intencionalidade e postura são os pilares que não apenas definem sua história, mas inspiram um novo modelo de liderança.

“Se as pessoas fossem te definir pelo que você faz e como você vive, o que diriam sobre você?”