AR70 e Teison na Eletrocar Show 2025

Com soluções robustas, tecnologia de ponta e uma atuação alinhada às reais demandas do mercado brasileiro, a AR70 e a Teison marcaram presença com força na Eletrocar Show 2025. O evento, que reuniu os principais nomes da indústria automotiva nacional, foi palco para consolidar a parceria entre as duas marcas, apresentando ao público soluções completas e eficientes para o carregamento de veículos elétricos.



Destaques da participação na Eletrocar Show 2025

A AR70 carrega consigo a experiência de 18 anos atuando com grandes marcas no setor automotivo, fornecendo soluções inteligentes em tecnologia, energia e performance. Sua expertise vai muito além dos carregadores: a empresa se destaca por oferecer infraestrutura completa em mobilidade elétrica, aliando visão estratégica a um conhecimento profundo das particularidades do mercado nacional.



Ao lado da Teison, referência global em carregadores inteligentes, a AR70 apresentou um portfólio de soluções que não só atende, mas antecipa as necessidades do público brasileiro. O diferencial está na capacidade de entregar tecnologia confiável, com usabilidade elevada, eficiência energética e segurança operacional, tudo isso com suporte técnico nacional e atendimento consultivo.



“Nosso compromisso é entregar soluções que realmente funcionem no dia a dia do brasileiro, respeitando as normas técnicas e superando as expectativas em performance e experiência”, afirma Alexandre Faustino, CEO da AR70.

Durante o evento, as demonstrações ao vivo chamaram a atenção de montadoras, integradoras, construtoras e gestores de frotas. A AR70 mostrou que sua atuação vai da engenharia ao pós-venda, com um ecossistema de serviços voltado à inovação, sustentabilidade e escalabilidade.



Um mercado em plena expansão

Segundo a ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico), o Brasil ultrapassou 215 mil veículos eletrificados em circulação em 2024, e a expectativa é de crescimento contínuo, impulsionado por incentivos, aumento da consciência ambiental e avanço tecnológico.



Com esse cenário promissor, a AR70 e a Teison reforçam seu papel como parceiras estratégicas na construção da infraestrutura que o país precisa. Mais do que vender equipamentos, a proposta das marcas é entregar soluções sob medida, que gerem valor real para consumidores e empresas.





Sobre a AR70

Com 18 anos de atuação no setor automotivo, a AR70 é especialista em integrar tecnologia, mobilidade e energia. A empresa desenvolve projetos completos de infraestrutura, conectando inovação internacional às necessidades do Brasil, com parcerias estratégicas, suporte técnico e inteligência de mercado.



Sobre a Teison

Presente em mais de 50 países, a Teison é referência mundial em carregadores inteligentes para veículos elétricos. Suas soluções combinam inovação, segurança e eficiência, com reconhecimento global pela qualidade e confiabilidade.