Hitmaker e Michele Andrade apostam na mistura de ritmos em novo single

Unindo diferentes trajetórias musicais, a faixa “Tá Com Saudade” nasce da conexão entre o DJ, produtor e cantor Hitmaker, conhecido por sua energia contagiante nas pistas e nas rádios, e Michele Andrade, uma das vozes mais representativas da nova geração da música nordestina. O resultado é uma canção que mistura batidas dançantes, elementos do funk e uma boa dose de forró, sem abrir mão da identidade de cada artista.

O processo de produção foi pensado para valorizar as origens de ambos. Hitmaker, com sua experiência no pop e na música urbana, trouxe a base eletrônica e o groove do funk. Já Michelle, com sua trajetória ligada ao forró, inspirou a escolha dos arranjos e dos instrumentos. “Eu sou um DJ e cantor que trabalha com funk, música eletrônica e pop. E ela é uma artista de forró. A gente conseguiu misturar tudo isso: um pouco do funk, do eletrônico e do forró na mesma música. O resultado ficou maravilhoso, espero que todo mundo curta demais”, celebra.

Na hora de gravar, a preocupação era não perder a representatividade da cultura nordestina, que é tão presente na carreira de Michele Andrade. “Eu não queria abrir mão disso. A gente trouxe elementos do forró, como o triângulo e toda uma percussão típica, principalmente no momento que ela entra cantando. A produção muda completamente. Quando sou eu cantando, tem uma vibe mais eletrônica, mais funk. É literalmente a união dos dois universos, cada um somando com a sua bagagem musical”, explica Hitmaker.

Michele Andrade também compartilhou sua visão sobre o processo:

“Desde o começo, a ideia era somar, trazer o melhor de cada universo sem perder a essência. A Hitmaker tem uma pegada supermoderna, com uma batida envolvente, e eu venho com essa raiz forte do Nordeste. A gente conversou muito, experimentou bastante no estúdio, até achar esse ponto de encontro. É aquela mistura que respeita o passado, mas olha pro futuro.”

A faixa é uma demonstração de como diferentes estilos podem coexistir, se respeitando e, ao mesmo tempo, se complementando. “O importante era trazer nossas verdades pra dentro da produção. Acho que a essência de cada artista nunca pode deixar de estar presente, independente do caminho que a música siga”.

Além de artista, Hitmaker também assumiu a produção do novo projeto de Michele Andrade, o que fortaleceu ainda mais a conexão criativa entre os dois. “Tanto eu quanto a Michele temos uma energia meio caótica de show. Nosso show é muito pra cima, e eu já queria há um tempo começar a imprimir mais essa energia, não só no palco, mas também nas músicas”, conta.

Com uma trajetória marcada pela inovação e uma assinatura sonora inconfundível, Hitmaker acumula mais de 5 bilhões de streams e segue consolidando seu espaço entre os maiores nomes da música nacional.

Tá com Saudade’, parceria de Hitmaker com Michele Andrade, chega no dia 3 de julho, às 21h, nas plataformas de áudio, e ganha videoclipe no dia seguinte, 4 de julho, às 11h.

Acompanhe: https://umusicbrazil.lnk.to/TaComSaudade