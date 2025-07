Como conviver com a Geração Z sem surtar – e ainda fazer sua empresa crescer

O turnover entre jovens profissionais nunca esteve tão alto. De acordo com a LCA Consultores, em fevereiro deste ano, 40% dos trabalhadores com até 29 anos haviam trocado de emprego nos últimos 12 meses; em fevereiro de 2020 esse número era de 26%. E os custos dessa rotatividade não são pequenos: segundo estudo da PwC, o custo médio de uma substituição pode chegar a 50% do salário anual do colaborador. Soma-se a isso o aumento no tempo de recrutamento para perfis entre 20 e 25 anos (em média 18% mais longo, segundo a Gupy) e a alta nos índices de absenteísmo e desligamentos voluntários. O diagnóstico é claro: as empresas ainda não sabem como lidar com a nova geração.





A Perestroika, reconhecida por reinventar modelos de aprendizagem e pensamento, propõe uma nova abordagem: e se, em vez de tentar adaptar os Zs aos velhos moldes, fosse o contrário? A escola lançou uma solução pocket sobre como líderes mais experientes podem compreender, dialogar e se conectar com esses jovens — transformando ruído em resultado.





A provocação vem de dentro. Quem assina a iniciativa é Helena Kich, COO da Perestroika e ela mesma uma representante da Geração Z. Atuando na gestão de equipes e projetos com múltiplas gerações, Helena entende na prática os desafios — e as soluções — para esse novo cenário.





Segundo a executiva, “o que vejo é um ruído gigante de interpretação. De um lado, líderes que não entendem por que os jovens não querem ‘pagar o preço’ e se frustram com o que chamam de ‘falta de comprometimento’. Do outro, jovens que não aceitam mais ser medidos por presença física ou horas sentadas. A falta de escuta e empatia trava todo o potencial de inovação que essa geração carrega”, afirma Helena.





O que saber e fazer

O manual elaborado pela Perestroika oferece diretrizes práticas para gestores que desejam criar ambientes de trabalho mais produtivos e harmoniosos, sem abrir mão da performance. Entre os principais comportamentos esperados de líderes que desejam ter sucesso com a Geração Z, estão:





Escuta ativa e empática: validar sentimentos, entender o ponto de vista do outro e abrir espaço real de diálogo.





Transparência radical: deixar claro o porquê das decisões, dos objetivos e das estratégias. O "faz porque eu mando" perdeu o prazo de validade.





Flexibilidade com responsabilidade: liberdade para cumprir metas no próprio ritmo, com foco em entregas e não em controle.





Mentoria, não comando: ser um guia, e não um chefe. Estimular autonomia, aprendizado e protagonismo.





Reconhecimento genuíno: pequenos elogios e feedbacks rápidos importam — muito.







Palavras, vibes e códigos

Entender a linguagem dessa geração é mais do que uma curiosidade — é uma ferramenta de integração. Abaixo, um mini vocabulário compilado pela equipe da Perestroika:





Cringe – Vergonhoso, antiquado ou forçado





Foi de Arrasta – Algo ou alguém chegou ao fim, ou foi perdido





PPRT – Papo Reto, falar de forma direta, sem rodeios





Gás – Disposição, energia, esforço





Me serve! – Expressão de aprovação ou inspiração





Conta pra mim – Convite para se abrir ou compartilhar





Vibes – Sensações, clima, impressão





Dropou – Desistiu ou abandonou algo





Hater – Pessoa crítica e negativa





Cancelado – Rejeitado socialmente por atitude questionável





Helena comenta que “não se trata de adotar gírias no discurso. Mas sim de decodificar sinais e acessar a camada cultural dessa geração. Isso melhora o clima, reduz conflitos e cria um campo mais fértil para inovação”, explica.