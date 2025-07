A Referencia em Odontologia e Harmonização Facial é referência em Jundiai

Fundado pelo Dr. Mauro Banzato, o espaço se destaca pela qualidade dos serviços, equipe altamente qualificada e tecnologia de ponta.



Especialista em ortodontia, implantes dentários e harmonização facial, o Dr. Mauro Banzato é reconhecido por sua trajetória sólida e dedicação à saúde e autoestima dos pacientes. O Instituto se diferencia pelo atendimento humanizado, ambiente moderno e soluções personalizadas para cada necessidade.



Entre os serviços oferecidos estão:

• Ortodontia (aparelhos tradicionais e alinhadores invisíveis)

• Implantes e reabilitação oral

• Prótese dentária

• Harmonização facial (toxina botulínica, preenchimentos, fios de sustentação, bioestimuladores)

• Estética dental (lentes de contato, clareamento)

• Endodontia, Periodontia, e muito mais



Com uma equipe multidisciplinar preparada para atender todas as especialidades odontológicas, o Instituto Banzato oferece tratamentos completos em um só lugar, com foco em segurança, resultados e bem-estar.



Sobre o Dr. Mauro Banzato



Cirurgião-dentista com especialização em ortodontia, implantodontia e harmonização orofacial, é um dos nomes mais respeitados da área em Jundiaí. Com ampla experiência e constante atualização, ele alia conhecimento técnico a um olhar estético e funcional, proporcionando sorrisos saudáveis e harmônicos.

Instagram: @drmaurobanzato

@institutobanzato

