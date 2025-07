Virginia Fonseca, Bianca Andrade e Carlinhos Maia inspiram empresários brasileiros a investir em importação



A importação direta da China vem ganhando cada vez mais espaço no radar dos empresários brasileiros, e até celebridades têm mostrado interesse na estratégia para ampliar seus negócios. Influenciadores e empreendedores como Virginia Fonseca, Bianca Andrade, Carlinhos Maia, Leonardo Castelo, Thiago Nigro e Joel Jota são exemplos que estimulam o mercado nacional a apostar na conexão direta com fornecedores asiáticos.

A Asia Source, empresa referência em importação no Brasil, aproveita esse movimento e promove uma missão exclusiva para empresários participarem da Canton Fair, a maior feira multissetorial do mundo, realizada na China, com edições em abril e outubro. A iniciativa oferece suporte técnico, jurídico e logístico, além de abrir portas para networking de alto nível, uma oportunidade para quem deseja sair da bolha do mercado local e disputar espaço em um cenário global.

“É um momento em que o empresário percebe que crescer sozinho não é mais suficiente. Essa viagem representa um divisor de águas”, afirma Luis Müller, sócio da Asia Source. “Nosso papel é facilitar o acesso a fornecedores confiáveis, validar produtos e garantir um plano real de crescimento.”

Tradicionalmente, a maior parte dos empresários brasileiros ainda depende de distribuidores locais e compra por catálogo, com margens apertadas e pouca diferenciação. A missão busca romper esse ciclo ao oferecer o caminho para importar direto da fonte, ampliando margem e competitividade.

Além do acesso direto aos fornecedores, o networking entre os participantes é um dos principais benefícios. “Empresários que enfrentam desafios parecidos trocam experiências e criam parcerias que impulsionam seus negócios”, diz Müller.

Para quem deseja inovar e expandir, essa é a oportunidade de explorar o potencial do comércio internacional com segurança e inteligência, seguindo os passos de famosos que já transformaram suas carreiras ao ampliar suas operações com importações.