Terapeuta promove cura emocional e reconexão com a ancestralidade por meio de práticas integrativas

Com uma escuta sensível e uma atuação reconhecida por sua profundidade e acolhimento, Heloísa Borio tem se destacado por conduzir processos de cura emocional e reconexão pessoal por meio de vivências imersivas. Com formações em Psicologia Transpessoal, Programação Neurolinguística (PNL), Hipnose, Numerologia Cabalística, Constelação Familiar e Regressão, ela reúne diferentes abordagens terapêuticas em um trabalho único e transformador.



Idealizadora da Imersão Raízes, Heloísa propõe uma jornada intensa de autoconhecimento e restauração emocional, voltada a pessoas que buscam desacelerar, silenciar o ruído externo e se reconectar com o que há de mais essencial em si. A experiência, que acontece em meio à natureza, integra práticas como meditação, rodas de conversa, dinâmicas corporais, escuta terapêutica e rituais simbólicos, sempre com foco na reconexão com os ciclos da vida e os saberes que nos sustentam.



Com uma abordagem que respeita a história individual de cada participante, a Imersão Raízes se tornou um espaço seguro de transformação pessoal, equilíbrio emocional e resgate da autenticidade.



A próxima edição acontece nos dias 22, 23 e 24 de agosto, no Vilarejo Núcleo Consciência, em Piedade-SP.



