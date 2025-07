Brasil leva a pior em nova ofensiva de Trump e recebe tarifa recorde de 50%

O Brasil foi oficialmente notificado como o principal alvo da nova ofensiva comercial por Donald Trump. A partir do dia 1º de agosto, entra em vigor uma tarifa de 50% sobre determinados produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos, o que coloca o país no topo da lista das nações mais penalizadas por Washington. A medida integra uma estratégia agressiva do ex-presidente norte-americano, que ameaça impor sanções a países que, segundo ele, não cooperam em acordos comerciais "justos e recíprocos".

A notificação foi enviada nesta quarta-feira (9), em um segundo lote de cartas distribuídas a nações como Argélia, Brunei, Filipinas, Iraque, Líbia, Moldávia e Sri Lanka. No total, 22 países serão atingidos pelas tarifas adicionais, que variam entre 20% e 50%, dependendo da relação comercial com os EUA. O Brasil, que já enfrentava pressões por subsídios agrícolas e disputas em setores como o aço e alumínio, agora vê crescer o risco de retaliações em cadeia e impacto direto nas exportações.

A menor tarifa ficou com as Filipinas (20%), enquanto o Brasil assumiu a liderança do ranking como o mais duramente atingido. Especialistas apontam que, sem uma negociação diplomática rápida, os efeitos poderão ser sentidos tanto no agronegócio quanto na indústria pesada brasileira.

Confira os 10 países mais afetados pela nova medida:



Brasil: 50%

Laos: 40%

Myanmar: 40%

Tailândia: 36%

Camboja: 36%

Bangladesh: 35%

Sérvia: 35%

Indonésia: 32%

África do Sul: 30%

Argélia: 30%