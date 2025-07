Thiago Pantaleão se apresenta em 'Na Praia Festival' em Brasília

Thiago Pantaleão está pronto para viver mais um capítulo marcante de sua trajetória artística. No dia 12 de julho, o cantor e compositor sobe ao palco do Na Praia Festival, em Brasília, levando sua voz e performance de uma carreira construída com coragem, talento e representatividade.





“Cada show meu é um reencontro com quem eu fui e com quem estou me tornando. Subir ao palco em Brasília é especial porque sei que tem muita gente que se identifica com minha história, com minhas letras, com o que eu represento. Vai ser uma noite de conexão verdadeira”, afirma.





Em 2024, Thiago lançou seu segundo álbum, intitulado Nova Era — um título que carrega um duplo sentido: celebra o bairro Jardim Nova Era, onde cresceu, e também simboliza um novo momento em sua vida artística. Com produção de nomes de peso como Ruxell, Pablo Bispo, Gondim e Lukinhas, o projeto conta com colaborações importantes como Karol Conká, N.I.N.A e Luiz Lins, e reforça sua estética musical que mistura pop, R&B, funk e referências urbanas, com uma pegada dançante e letras que falam sobre amor, liberdade e força interior.





Thiago também ganhou notoriedade nas redes sociais por sua performance e a voz marcante, No palco, ele transforma a experiência em algo visual e sensorial. É pop brasileiro com identidade própria.





“Dançar e cantar é como respirar pra mim. Desde pequeno, uso o corpo e a música pra me expressar. Hoje, poder fazer isso em grandes palcos, sabendo que estou inspirando outras pessoas, principalmente jovens e LGBTQIAPN+, é a realização de um sonho”, diz.





Nascido em Paracambi, no estado do Rio de Janeiro, Thiago encontrou na arte uma forma de expressão desde cedo. Cresceu em meio à música, influenciado por uma mãe que ele define como uma “diva gospel”, cantora da igreja, e por um pai também músico. Ainda criança, descobriu que seu corpo e sua voz poderiam ser ferramentas para dizer ao mundo quem ele é. E tem feito isso com maestria.