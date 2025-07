Nos bastidores do sucesso: Michel Kneit e as parcerias que impulsionam grandes nomes da música

Quando marcas e clientes de alto nível procuram artistas com segurança, estratégia e resultado, é com Michel Kneit que negociam. Responsável por toda a frente comercial da Contrate Artistas, ele lidera com visão de mercado e credibilidade uma operação que une talentos com potencial e projetos com grande impacto, sempre com negociações inteligentes e soluções sob medida.



Com mais de 1.000 eventos realizados e 500 artistas contratados, a Contrate Artistas é presença garantida em casamentos luxuosos, festas de 15 anos e grandes campanhas de marcas nacionais e internacionais. "A gente não apenas contrata artistas. A gente cria experiências que marcam para sempre", resume Michel.



E os números falam por si: Michel liderou toda a parte artística da Parada LGBTQIAP+ de São Paulo – a maior do mundo, com mais de 5 milhões de pessoas – por três anos consecutivos. Também esteve à frente a pedido da Universal Music do projeto de merchandising da histórica turnê de Sandy & Junior, em 2019, que emocionou o país.

Mas é com seus artistas exclusivos que o empresário mostra sua visão estratégica e feeling certeiro:

Pabllo Vittar, diva pop, é uma das grandes parcerias da Contrate Artistas. "Estabelecemos uma relação muito sólida com o Yan Hayashi e Maria Fernanda. Estivemos juntos em momentos-chave da carreira dela e seguimos construindo oportunidades comerciais”, conta Michel.

Já no funk, MC Koringa é prova de reinvenção. Dono de mais de 12 hits em trilhas de novelas, como "Pra me provocar" e "Convocação", teve sua carreira redesenhada pelas mãos de Michel. "Reestruturamos tudo juntos: imagem, posicionamento, agenda, e hoje colhemos os frutos desse novo momento", revela.

E para quem ainda não conhece, vale guardar o nome: DJ Izzy. Com um estilo vibrante, sets cheios de energia e uma MPC na mão, a artista viralizou com Dennis DJ e chamou a atenção de Michel. "Quando vi, soube na hora que ela tinha algo único.

Com uma trajetória sólida e uma equipe afiada nos bastidores, Michel Kneit prova que o sucesso no palco começa com estratégia fora dele.