Aos 61, Cyda Moreno fala sobre etarismo e protagonismo na arte

Na pele de Yara, a avó da protagonista Léo (Clara Moneke), em Dona de Mim, Cyda Moreno — atriz e produtora com mais de quatro décadas de carreira — traz à cena uma maturidade cheia de vida e afetos reais. Aos 61 anos, ela segue quebrando estereótipos e reforçando a importância de papéis que representem, com verdade, a potência das mulheres mais velhas.

“Já tivemos alguns avanços, mas ainda sinto o peso da idade quando sou impedida de participar de testes por conta de restrições etárias, mesmo tendo energia e não aparentando minha idade”, conta. Cyda cita produções nacionais que abriram espaço para atores maduros, como Aquarius, com Sônia Braga, e Vitória, com Fernanda Montenegro, mas faz questão de lembrar que essas oportunidades seguem escassas, sobretudo para mulheres negras. “Me sinto muito privilegiada por interpretar a Vó Yara. Tomara que essa personagem inspire outros autores a criarem histórias para atrizes da minha faixa etária.”

Com olhar crítico e afetuoso, ela também aponta o desequilíbrio de gênero quando o assunto é envelhecimento na indústria do entretenimento. “O homem grisalho é visto como charmoso e bem-sucedido. Já a mulher com cabelos brancos é rotulada como velha e pouco interessante. Por isso tantas recorrem às tinturas. Mas a saúde e a vitalidade estão muito mais no estilo de vida do que na aparência”, diz.

Cyda, no entanto, não se deixa limitar pelas barreiras do mercado. Como produtora teatral, criou e protagonizou seus próprios projetos. “Decido quem vou interpretar e com quem vou trabalhar. Se a gente espera pelo mercado, corre o risco de se frustrar. Como artista, aprendi a criar oportunidades, e isso mantém minha mente sã e meu espírito vivo.”

Ela enxerga movimentos positivos no audiovisual recente, como nas novelas Amor Perfeito, Vai na Fé e Dona de Mim, onde personagens mais velhos têm ganhado espaço e voz. “Ainda não é o reflexo completo da sociedade, que tem pessoas mais velhas ativas e empoderadas. Mas estamos avançando.”

E para quem está começando agora, ela deixa um conselho generoso: “Estudem, cuidem da saúde e ampliem seus horizontes artísticos. Produzam, escrevam, atuem. Sejam protagonistas das suas próprias trajetórias. O mundo está cheio de histórias surpreendentes — e cada um de nós tem algo valioso a contar.”