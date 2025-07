Bella Campos provoca burburinho ao usar música de Zé Felipe

Bella Campos movimentou as redes sociais neste domingo (13) ao compartilhar registros de um passeio de barco em alto-mar, mas foi a trilha sonora da publicação que realmente chamou atenção dos fãs. A atriz escolheu como fundo musical o hit “Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim”, parceria entre DJ LC da Roça, Oruam, Zé Felipe, MC Tuto e MC Rodrigo do CN, o que gerou uma onda de especulações entre os seguidores.

No vídeo, a artista aparece relaxando com uma drenagem linfática feita no próprio mar, em um clima de descontração e bem-estar. Porém, a escolha pela música de Zé Felipe não passou despercebida. Isso porque, nos últimos dias, Bella e o cantor deram início a uma amizade virtual, marcada por trocas de curtidas e o famoso “follow” mútuo no Instagram.

A interação entre os dois artistas, ainda que sutil, bastou para despertar rumores de que um novo affair poderia estar surgindo. A especulação ganhou força especialmente porque Zé Felipe está solteiro desde o fim de maio, quando anunciou o término do casamento com Virginia Fonseca após quase cinco anos. Os dois são pais de três filhos: Maria Alice, Maria Flor e o recém-nascido José Leonardo.

Já Bella Campos está sem assumir um relacionamento desde o término com MC Cabelinho. O casal, que foi um dos mais comentados nas redes sociais em 2023, terminou em agosto do ano passado, encerrando um namoro que durou cerca de um ano.