Beth Russo celebra 374 milhões de views: 'Com fé e propósito'

Ícone da espiritualidade moderna e referência quando o assunto é reprogramação mental, Beth Russo tem muitos motivos para celebrar. A criadora do método Ho’oponopono Mágico e do mantra “Vida Me Surpreenda” acaba de ultrapassar a impressionante marca de 374 milhões de visualizações em seu canal no YouTube — feito que a consagra como uma das maiores vozes do desenvolvimento pessoal no país.

Comemorando a conquista ao lado dos fãs nas redes sociais, Beth compartilhou uma reflexão poderosa sobre sua jornada de transformação. “Criei a minha própria realidade com a minha mente. E é isso que ensino todos os dias: existe um poder dentro de cada um de nós, esperando para ser despertado”, declarou a influenciadora, que também soma 1,4 milhão de seguidores no Instagram e já impactou mais de 100 mil alunos com seus cursos online.

Carismática e sempre próxima do público, Beth emocionou os seguidores ao relembrar que nem sempre teve a visibilidade de hoje. “Foram muitos desafios até aqui, mas segui com fé e propósito. Cada visualização representa uma vida tocada. E isso, para mim, é o que realmente importa.”

Com linguagem acessível e mensagens que unem espiritualidade, ciência e emoção, Beth Russo tornou-se símbolo de transformação para quem busca uma vida com mais leveza, abundância e propósito. E, ao que tudo indica, esse é só o começo.