RCI lança 2ª fase da campanha Sócio Influencer com foco na expansão do intercâmbio de férias no Brasil

Após o sucesso da primeira edição, a RCI, líder mundial em serviços de viagens no setor da Propriedade Compartilhada, dá início à segunda fase da campanha “Sócio Influencer”, com duração de mais um semestre e premiações ainda mais atrativas. A ação, que estreou de forma inédita no Brasil em 2024, reforça a estratégia da empresa de potencializar o intercâmbio de férias, se aproximar cada vez mais do consumidor final e posicionar a marca como peça central na experiência de férias de milhares de brasileiros.





Com mais de mil conteúdos enviados pelos sócios, com imagens e vídeos reforçando o desejo do viajante de compartilhar suas experiências e contribuindo significativamente para a visibilidade da marca RCI, a primeira fase da campanha superou as expectativas. “Nosso objetivo era gerar conexão e engajamento genuínos com os nossos sócios — e fomos surpreendidos de forma extremamente positiva com conteúdos autênticos, criativos e cheios de personalidade. Foi emocionante ver nossos sócios mostrando o quanto aproveitam suas férias com a RCI. Essa participação reforça o que mais valorizamos: proporcionar experiências memoráveis e inspirar cada vez mais viagens felizes em família”, diz Fabiana Leite, diretora de Desenvolvimento de Negócios América do Sul da RCI.





A campanha segue a mesma lógica da primeira fase, mas com prêmios ainda mais desejados. Ao postar fotos ou vídeos no Instagram marcando o perfil oficial da RCI (@rciferiasbrasil), o sócio já estará concorrendo. Todo mês, uma comissão técnica independente seleciona a melhor publicação, premiando as três mais impactantes, com vouchers de R$600, R$500 e R$300. Ao final dos cinco primeiros meses, os cinco vencedores disputarão o título de melhor Sócio Influencer, por meio de sorteio, com o grande prêmio sendo um Iphone 16 Pro MAX.





A novidade dessa edição fica por conta da criação de desafios todo mês para aumentar o engajamento e promover o compartilhamento de conteúdos específicos pelos sócios. No primeiro mês, o desafio, por exemplo, envolve compartilhar momentos em família e vale um prêmio extra: uma câmera instantânea Instax.





A criação e execução da iniciativa são assinadas pela AlmaLab, agência especializada em soluções digitais para o setor hoteleiro. Alexandre Lage , João Pedro Rizek e Marcel Petroff, criadores da campanha, encontraram no comportamento do brasileiro o movimento necessário para potencializar a imagem da RCI, de forma sutil e divertida, potencializando o hábito de registrar grandes momentos vividos. Lage, que reúne cases de sucesso com multinacionais como a Wyndham Hotels & Resorts, maior rede de franquia de hotéis do mundo, com mais de 9300 hotéis em 95 países e com O Grupo Aviva, proprietário do Rio Quente Resorts e do complexo da Costa do Sauipe, trabalha para expandir a ação para toda a América Latina até 2026.





“Essa campanha nasceu de um insight profundo sobre o comportamento do consumidor brasileiro, que ama viajar e compartilhar suas experiências nas redes sociais. A ideia foi transformar esse hábito em uma poderosa alavanca de visibilidade para a RCI e seus empreendimentos afiliados”, comenta Lage. “Acreditamos que a influência digital pode ser uma das maiores aliadas na construção da percepção de marca e, no caso da RCI, queremos que os sócios a vejam como parte essencial de suas férias.”





O Brasil é hoje o lar de cerca de 13 milhões de influenciadores digitais – perfis com mais de mil seguidores –, o que representa quase 6% da população, segundo levantamento da Nielsen, Hootsuite e We Are Social. Esse cenário coloca o país como terreno fértil para campanhas como a “Sócio Influencer”, que alia estratégia, engajamento e a premiação à força das redes sociais.





De acordo com o sócio Regis Borges Rodrigues, “participar do concurso da RCI foi uma experiência muito divertida e gratificante. Poder compartilhar momentos incríveis que vivi com minha família e, ao mesmo tempo, incentivar outros sócios a aproveitarem oportunidades, foi algo muito especial. Ser premiado então, foi como fechar o ano com chave de ouro! Essa campanha só reforça o quanto a RCI valoriza seus sócios e nos motiva a viver ainda mais essas experiências.”





Ainda segundo ele, “ser sócio mudou a forma como enxergo as férias e o mundo: com tantas opções de destinos e serviços, fica muito mais fácil planejar momentos inesquecíveis. Em três anos de uso, sempre fui bem atendido, recebi ótimas sugestões de lugares e datas — tudo adaptado às minhas possibilidades. Nunca tive dúvidas de que fiz a escolha certa. Agora, o mais difícil é decidir o próximo destino! Minha esposa e eu adoramos montanhas, frio e lugares históricos, enquanto nossas filhas preferem praia... e agora só falam em Disney! Com tantas opções incríveis, a dúvida é deliciosa. Já estamos ansiosos para a próxima aventura!”





Sobre Alma Lab Idea & Performance

A AlmaLab Business, Idea e Performance é um Hub de negócios, conexões, Ideias e Performance, que há dois anos foi criada pelos publicitários Alexandre Lage e Marcel Petroff, Sergio Rebollo e Luiz Mazucatto. Hoje a agência é apontada por muitos como a maior especialista no universo de turismo, destinos e hotéis, além de atuar no setor de varejo, healthcare, educação. Para mais informações: www.almalab.com.br





Sobre RCI

RCI - A forma diferente de viajar™ é a líder mundial em serviços de viagens no setor da Propriedade Compartilhada. A empresa oferece a plataforma líder de intercâmbios de férias para seus 3,9 milhões de sócios ao redor do mundo, fornecendo acesso a mais de 4.200 resorts e mais de 600 mil hotéis afiliados em quase 110 países. A RCI integra as marcas de viagens da Travel + Leisure Co. (NYSE: TNL). A RCI Travel oferece serviços de viagens adicionais, permitindo que os sócios RCI viajem com maior flexibilidade durante todo o ano.