Atriz Gabi Dallacosta estrela websérie inspirada no universo da banda Rouge

A atriz Gabi Dallacosta vive um momento especial em sua trajetória artística. No último sábado (12), ela participou da pré-estreia da websérie O Que Não Falamos, escrita e dirigida por Mariana Bernardinelli. Em sua primeira protagonista, Gabi interpreta Luciana, vocalista de uma banda feminina, e celebra não só o papel de destaque como também o reconhecimento do público.

“Foi incrível, a sensação foi sentir que aquilo ali é a ponta da onde eu quero chegar. Foi a minha primeira vez em tudo: em uma pré-estreia minha e minha primeira protagonista. Foi um dia muito especial. Se eu tinha alguma dúvida um dia sobre a profissão, sábado eu vi que é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida”, contou a atriz, emocionada.

Inspirada livremente no universo da banda Rouge — fenômeno pop dos anos 2000 que exaltava empoderamento, amizade e autenticidade —, a produção mergulha em temas como representatividade, afeto e identidade, com leveza, música e protagonismo feminino.

A escolha de Gabi para o papel principal não foi por acaso. A diretora Mariana Bernardinelli já acompanhava o trabalho da atriz e enxergou nela a essência de Luciana antes mesmo do convite formal. “Ela me disse: ‘você é a Luciana, minha protagonista’. Foi a primeira diretora que acreditou em mim dessa forma, mesmo eu ainda estando no início da carreira”, relembra.

Na trama, Luciana é intensa, ambiciosa e levemente autoritária. À frente de uma banda formada apenas por mulheres, ela acaba se surpreendendo ao viver um romance com a colega Fabiana. A relação entre as duas surge com naturalidade e traz à série uma camada de emoção e representatividade LGBTQIA+. “A série tem muitos conflitos e, ao mesmo tempo, carrega uma leveza que vai inspirar e encantar muitas meninas”, afirma.

Animada com a repercussão da estreia, Gabi torce para que a produção ganhe cada vez mais público. “Meu primeiro trabalho com uma relevância maior é ver as pessoas elogiando minha atuação e falando que achavam que eu fazia isso há anos — não tem preço. Torço muito para que a série fure a bolha no YouTube, tenho muita fé nisso. Sinto que a série vai crescer a cada temporada”, completa.

Com a estreia de O Que Não Falamos, Gabi Dallacosta consolida um novo capítulo na carreira — agora como protagonista de uma narrativa potente, cheia de significado e feita para emocionar