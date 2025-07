Alta da Selic impulsiona consórcios e fortalece expansão no agronegócio

A manutenção da taxa Selic em dois dígitos — atualmente fixada em 15% ao ano — tem reconfigurado o cenário do crédito e financiamento no Brasil. No agronegócio, setor que exige previsibilidade e planejamento de longo prazo, o consórcio ganhou relevância como alternativa estratégica para aquisição de bens e expansão patrimonial, sem os custos elevados dos juros bancários.

Neste contexto, o especialista Enilson Serafim da Silva, reconhecido como um dos maiores nomes do consórcio voltado ao setor agro no país, vem se destacando pela liderança em soluções financeiras sustentáveis. Com mais de 30 anos de atuação no mercado financeiro — sendo mais de 15 deles dedicados exclusivamente ao agronegócio — Enilson acumulou experiência robusta e autoridade no setor, responsável pela formação de grandes empresas e por comercializar bilhões em volume de crédito.

Atualmente à frente do Grupo BS, o executivo comanda um ecossistema que movimenta entre R$ 500 e R$ 700 milhões por ano em consórcios, com foco especial em produtores rurais e regiões com menor acesso a linhas tradicionais de crédito. Sua expertise o tornou referência em levar o modelo de consórcio para o interior do Brasil, promovendo inclusão financeira no campo.

Em 2024, Enilson celebrou o recorde histórico de vendas de consórcios da companhia, resultado atribuído à combinação de tecnologia, excelência operacional e um modelo de atuação pautado na solidez e confiança.

Segundo o especialista, a alta da Selic tem favorecido o avanço do consórcio como modelo de investimento planejado, principalmente para aquisição de ativos essenciais ao agronegócio, como máquinas agrícolas, caminhões e imóveis rurais. “Estamos diante de uma mudança cultural no campo, onde o planejamento financeiro passou a ser entendido como ferramenta de competitividade e longevidade”, avalia.

Com visão de longo prazo, Enilson Serafim da Silva segue fortalecendo o consórcio como solução viável e estratégica para o desenvolvimento do agronegócio, em um cenário desafiador de juros elevados e retração do crédito tradicional.