Como a IA do Alerta de Voos está mudando a forma como brasileiros compram passagens

Viajar sempre foi um desejo de muitos brasileiros, mas a realidade de preços altos, complexidade no uso de milhas e promoções que somem rapidamente torna isso difícil. Foi nesse cenário que surgiu o Alerta de Voos, fundado em 2023 por Gleison Wilyan Muzzo e Rafael Padilha dos Anjos. Em vez de depender apenas da sorte ou de horas pesquisando em sites e aplicativos, os membros do Alerta de Voos agora contam com o apoio de uma inteligência artificial própria: a FlyPass, desenvolvida internamente para buscar oportunidades reais de economia em tempo recorde.

A IA é o motor por trás do principal produto da empresa: o Alerta de Voos Premium, um serviço de assinatura anual que envia, via WhatsApp, mais de 50 alertas por dia com passagens que oferecem no mínimo 20% de desconto, e podem chegar a incríveis 87% de economia. A FlyPass escaneia centenas de combinações de voos em tempo real, cruza dados como destino, datas e tipo de voo, e alimenta os grupos com as melhores opções, sempre comparadas com o valor padrão dos buscadores tradicionais.

Mas a tecnologia não funciona sozinha. O diferencial está na junção entre automação inteligente e curadoria humana. Cada alerta passa por validação antes de ser enviado, garantindo que só oportunidades verdadeiramente vantajosas cheguem até o usuário. Além disso, o cliente pode escolher alertas por região, Sul, Nordeste, Sudeste, entre outras, tornando assim a experiência personalizada e altamente eficaz.

Outro ponto que torna o serviço acessível é a forma de emissão. O usuário pode aproveitar as oportunidades com suas próprias milhas ou pagar em dinheiro por meio da agência de emissão do próprio Alerta, o que elimina a barreira comum enfrentada por quem nunca acumulou pontos. Essa flexibilidade permite que qualquer pessoa aproveite as promoções, independentemente do nível de familiaridade com o universo das milhas.

A empresa mantém uma base gratuita robusta, com mais de 300 mil pessoas distribuídas em cerca de 350 grupos. Nesses espaços, são enviados até cinco alertas diários limitados a uma data de ida e volta, mas que ainda assim podem ser comprados. Com isso, o Alerta de Voos gera recorrência, confiança e um modelo de crescimento sustentável. Já o grupo Premium, que conta com mais de 20 mil assinantes ativos, é a principal fonte de receita, e concentra os alertas mais estratégicos e personalizados.

A FlyPass ainda está em fase de expansão como produto independente. Atualmente usada internamente para alimentar os alertas, a IA será liberada aos poucos para uso direto pelos clientes, com filtros avançados por destino, datas e faixas de preço, um recurso que promete elevar ainda mais o nível de controle e autonomia dos usuários.

Combinando inteligência artificial, atendimento humano e uma cultura de entrega consistente, o Alerta de Voos tem criado um novo padrão no mercado de turismo. Para quem quer economizar com praticidade e inteligência, o alerta já foi dado, e ele chega direto no WhatsApp.