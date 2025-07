Pai Olavo alerta sobre guerra espiritual após morte de Preta Gil

Na última segunda-feira (22), o sacerdote Pai Olavo publicou um comunicado oficial em suas redes sociais alertando sobre um período de profunda sensibilidade espiritual. Sem mencionar nomes ou eventos específicos, o texto ganhou forte repercussão justamente por ter sido publicado um dia após a morte de Preta Gil, artista e irmã de axé amplamente reconhecida por sua ligação com o Candomblé e com a ancestralidade africana.





“Estamos atravessando um período de grande sensibilidade espiritual. O invisível está mais ativo e presente, e isso tem afetado profundamente o emocional das pessoas”, escreveu Pai Olavo. Em seguida, descreveu sintomas cada vez mais comuns, como tristeza, ansiedade, irritação e esgotamento — além de sensações noturnas como insônia, pesadelos ou sentimento de vigilância espiritual.





A nota vem sendo compartilhada por diversas comunidades religiosas, e muitos enxergaram no texto um reflexo do estado espiritual coletivo, acentuado pelo luto nacional provocado pela partida de Preta Gil. Iniciada no Candomblé, Preta cultivava sua fé de forma pública, corajosa e consistente. Em sua casa, mantinha um espaço sagrado onde exercitava seus ritos e sua conexão com os orixás. Em vida, usou sua visibilidade para defender com firmeza as religiões afro-brasileiras, enfrentando preconceitos e abrindo caminhos para que outros pudessem professar sua fé com dignidade.





Sua morte, portanto, foi sentida não apenas como a despedida de uma artista, mas como a partida de uma referência espiritual. Para muitos, sua travessia foi mais um marco sensível em um momento em que o plano invisível já sinalizava agitações.





“O modo como temos conduzido nossas escolhas aqui, neste plano, gerou uma resposta no outro lado”, afirma o texto. Em tom fraterno, Pai Olavo orienta que as pessoas se protejam espiritual e emocionalmente, cuidando do que entra em suas casas, conversas e pensamentos. Ele destaca ainda que esse não é um momento para medo ou pânico, mas sim para firmeza e consciência:





“O invisível está em movimento — mas quem se ancora na fé, permanece de pé.”

O sacerdote finaliza o comunicado reforçando a importância do cuidado psicológico como parte essencial da estrutura espiritual:





“Esse é um tempo de limpeza. Máscaras estão caindo. Verdades estão emergindo. E tudo isso é necessário. Se fortaleçam e, principalmente, não negligenciem o cuidado psicológico.”

Pai Olavo é reconhecido como o primeiro Oluwo Lisa do Brasil — título ancestral ligado ao culto Ògbóni. Com o nome consagrado de Òlùwò Adésòólá Atinúkólá, ele atua como sacerdote, terapeuta, psicanalista clínico e formador de lideranças espirituais. Sua comunicação firme e sensível vem se destacando por traduzir os fundamentos da espiritualidade africana com profundidade, responsabilidade e clareza.

A nota da última segunda-feira não cita nomes, mas ressoa em um país que ainda se despede de uma das maiores defensoras da fé de matriz africana da cultura brasileira. A sincronia entre a partida de Preta Gil e a publicação do alerta apenas reforça, para muitos, que o invisível está, de fato, em movimento.