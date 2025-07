Leandro Pessoa: ex-jogador de futsal vira fenômeno nas redes ao ajudar pessoas pelo mundo

A história de Leandro Pessoa é daquelas que inspiram, emocionam e viralizam. Ex-jogador profissional de futsal, com passagem marcante pelo Palmeiras-SP, o potiguar de Natal (RN) deixou para trás as quadras e os holofotes do esporte para seguir um novo chamado: o de transformar vidas através da solidariedade.

Tudo começou quando Leandro, que já flertava com a internet criando vídeos de humor, percebeu que o conteúdo que produzia não preenchia o vazio que sentia. “Eu fazia as pessoas rirem, mas quando a câmera desligava, eu não estava feliz. Foi aí que orei e pedi uma direção a Deus”, revela.

A resposta veio em forma de propósito. Hoje, Leandro é um dos maiores influenciadores sociais do país, com mais de 18 milhões de seguidores somados nas plataformas TikTok, Kwai, Instagram e YouTube. Seus vídeos ultrapassaram a marca de 100 milhões de visualizações — números expressivos que refletem o poder do bem na era digital.

Mas os dados são apenas a superfície. O que realmente toca o público é a verdade por trás das ações. Leandro viaja pelo Brasil e pelo mundo, indo até os locais mais esquecidos, onde a necessidade é gritante e a esperança quase inexistente. Ele distribui alimentos, roupas, realiza doações e grava tudo com sensibilidade, mostrando o impacto real que um gesto pode ter.

“Eu já passei necessidade na infância. Sei o que é não ter o que comer. Hoje, se posso levar dignidade a outras famílias, quero fazer isso até o fim dos meus dias”, afirma emocionado.

Leandro Pessoa: (foto: Leandro Pessoa:)