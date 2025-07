Sindicato Pró-Beleza celebra 106 anos com solenidade histórica no Rom Concept, maior salão de beleza do mundo - (crédito: @belcrisosttomo)

Na última segunda-feira, 7 de julho, o Sindicato Nacional Pró-Beleza celebrou seus 106 anos de história com uma cerimônia emocionante e simbólica realizada no Rom Concept, em São Paulo — reconhecido mundialmente como o maior salão de beleza do planeta pelo Guinness World Records.

Fundado pelo renomado hairstylist Romeu Felipe e pelo empresário Henrique Rocha, o Rom Concept foi palco de uma celebração que reafirma o compromisso do sindicato com a valorização, regulamentação e fortalecimento da identidade profissional dos trabalhadores do setor da beleza, das terapias complementares e da arte-educação.

Durante o evento, profissionais da equipe Rom Concept receberam carteiras profissionais, diplomas e certificados de reconhecimento de capacitação, formalizando sua atuação no mercado com respaldo jurídico e institucional. A entrega representa mais do que um documento — simboliza pertencimento, reconhecimento e o acesso a uma rede de oportunidades e direitos.

Um dos pontos altos da solenidade foi a concessão do título de “Salão Destaque 2025” ao Rom Concept, como reconhecimento por sua excelência, inovação e por se tornar uma verdadeira vitrine mundial da beleza brasileira. A distinção reforça o protagonismo do salão no cenário internacional e inspira milhares de profissionais em todo o país.

O presidente do Sindicato Pró-Beleza, Márcio Michelasi, também aproveitou a ocasião para anunciar oficialmente o lançamento da Carteira Profissional Digital Pró-Beleza, uma solução moderna, prática e segura que chega para facilitar o dia a dia dos profissionais. “O futuro da beleza passa pela valorização e profissionalização. A carteira digital é mais um passo nessa direção, garantindo dignidade, segurança e mobilidade à nossa categoria”, afirmou Michelasi.

Outro momento de grande prestígio foi a entrega da certificação de Gestor Internacional da Beleza ao empresário Henrique Rocha, homenageado por sua visão estratégica e contribuição decisiva para o setor. A solenidade também destacou a trajetória da Lu Rodrigues, precursora da micropigmentação no Brasil e atual presidente do Conselho Técnico do sindicato, que, ao lado de Romeu Felipe, recebeu homenagem por sua notável atuação em prol da profissionalização da beleza e da estética no Brasil.

Com essa ação, o Sindicato Nacional Pró-Beleza reforça seu papel como referência no país e continua a pavimentar um caminho sólido de reconhecimento, dignidade e oportunidades para os mais de 6 milhões de profissionais que movimentam o setor da beleza brasileira.