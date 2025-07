Cavalo Inquestionável leva Monte Sião Haras à liderança no maior campeonato de vaquejada do Brasil

Genética apurada, desempenho técnico e um manejo de excelência, o cavalo Inquestionável, do Monte Sião Haras, conquistou no último domingo (20) a liderança do ranking nacional na categoria Derby Portal, uma das mais importantes do maior campeonato de vaquejada do país. A vitória veio durante a etapa realizada no Parque Genésio Araújo, na cidade de Sousa, na Paraíba. Ao lado do vaqueiro Gera Guerra, o alazão alcançou 95 pontos, posicionando-se como o novo líder nacional da categoria.

O animal, nascido em 10 de julho de 2018 e adquirido recentemente pelo haras tocantinense, é considerado uma das principais promessas da temporada, confirmando nas pistas o potencial já identificado em sua linhagem. Com registro na Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM), Inquestionável já vinha acumulando bons resultados e agora se consolida como um dos maiores destaques da vaquejada brasileira.

“Esse resultado só confirma aquilo que acreditamos desde o início. O nosso Inquestionável é, de fato, extraordinário. Estamos com o coração cheio de gratidão por tudo que ele tem mostrado nas pistas”, afirmou a sócia e proprietária do Grupo Monte Sião, fundadora e advogada Dalide Côrrea.

O diretor do haras, Renato Pereira, também celebrou o desempenho do animal. “Buscamos cavalos com características muito específicas, e o Inquestionável se encaixa perfeitamente no nosso projeto: inteligência, força, explosão e velocidade. Ele é um verdadeiro atleta e está demonstrando isso prova após prova”, completou.

Referência na vaquejada

Sediado em Porto Nacional (TO), o Monte Sião Haras é hoje referência no cenário equestre nacional. O espaço reúne um dos mais destacados plantéis da América Latina, incluindo nomes consagrados como Dinastia Apollo, Henryetta Jeck, Ease Jeck, Etna Cast, Eternala Jeck e Bárbara Fit. A estrutura inclui baias com ventilação contínua, bebedouros com água corrente 24 horas, pista de vaquejada, redondel, área de banho e espaço para negócios com pecuaristas e investidores.

Com foco em excelência genética e preparo técnico, o Monte Sião Haras reforça seu protagonismo no universo da vaquejada, esporte que movimenta milhões e ganha cada vez mais visibilidade no cenário esportivo e cultural brasileiro. A liderança de Inquestionável simboliza esse avanço.