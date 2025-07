Grupo Nossa Onda lança ‘Já Era’ e reafirma sua força no pagode nacional

Com duas décadas de estrada, o Grupo Nossa Onda segue sendo sinônimo de autenticidade e energia no pagode. Nascidos e criados na Zona Norte de São Paulo, os cinco integrantes – Everton (Tom) no surdo e tantan, Wiliam (Will) no pandeiro e vocal, Marcos Brito (Brito) no violão e composição, Ricardo (Torto) no cavaco e banjo e Marcos Henrique (SB) no repique e vocal, carregam nas mãos e na voz o DNA de referências como Fundo de Quintal, Exaltasamba, Soweto, Zeca Pagodinho e Katinguelê, mas com uma identidade única e moderna que só o Nossa Onda tem.

Depois de conquistar o público com hits como “Pra Gente Ficar Numa Boa” e com o álbum “Fé no Meu País”, o grupo celebra uma nova fase com o single “Já Era”, uma música que mistura balanço contagiante, sentimento e uma mensagem de recomeço. A faixa, que já caiu no gosto do público, ganhou um clipe oficial vibrante e cheio de personalidade no YouTube (assista aqui).

A nova formação, que surgiu quase de forma inesperada durante a gravação de um audiovisual especial, mostrou que química, amizade e talento andam juntos. Agora, o Nossa Onda prepara novas músicas e lançamentos, mantendo vivo o espírito de paz, amor e alegria que sempre levou aos palcos.

Com 24 mil seguidores nas redes sociais e mais de 100 mil visualizações no YouTube, o grupo segue conquistando corações e reforçando seu espaço no cenário do pagode nacional, sempre com o carisma e a essência de quem faz música com verdade.

Assista ao clipe “Já Era”: https://youtu.be/AxZl4CjMces?si=9WdG6akbcSIfzFs_

