Mercado de Desentupimento Cresce em BH com Chegada do Período Chuvoso

Com a chegada do período chuvoso em Belo Horizonte, as empresas de desentupimento da capital mineira registram um crescimento significativo na demanda por seus serviços. Segundo dados do Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana de Minas Gerais, o setor apresentou aumento de 40% nas chamadas durante os meses de outubro a março.

"Durante as chuvas intensas, os problemas de entupimento se multiplicam. Folhas, galhos e detritos acabam obstruindo ralos e tubulações, causando transtornos para moradores e comerciantes", explica João Silva, presidente da Associação das Empresas de Desentupimento de BH.

O bairro Centro-Sul da capital concentra o maior número de ocorrências, seguido pela região da Pampulha e Venda Nova. Segundo técnicos do setor, a idade avançada das tubulações em algumas regiões da cidade contribui para o agravamento do problema.

A Prefeitura de Belo Horizonte orienta que os cidadãos contratem apenas empresas licenciadas e que possuam equipamentos adequados para o serviço. "É importante verificar se a empresa possui alvará de funcionamento e seguro de responsabilidade civil", destaca Maria Santos, fiscal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Os preços dos serviços variam entre R$ 80 e R$ 300, dependendo da complexidade do entupimento e da localização. Empresas do setor recomendam manutenção preventiva para evitar problemas maiores durante o período chuvoso.