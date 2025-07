Douglas Sampaio fala sobre carreira e paternidade

Aos 32 anos, Douglas Sampaio vive um momento de recomeços e novos desafios. Ator desde a infância e conhecido por papéis em novelas e realities, ele agora amplia seus horizontes como diretor, função que abraçou há três anos. Em breve, lança 40 Graus, seu novo trabalho no cinema e mais um passo em sua trajetória por trás das câmeras.

“É um momento muito especial. Sempre fui inquieto artisticamente, e dirigir tem sido um desafio que me trouxe ainda mais paixão pela profissão”, revela. Ele já começa a colher frutos dessa nova fase — que, embora muitos só estejam percebendo agora, vem sendo construída com dedicação há alguns anos e já rendeu conquistas das quais ele se orgulha profundamente.

Pai orgulhoso de dois filhos — Malu, de 6 anos, e Bernardo, de 14 — Douglas conta que a paternidade trouxe um novo olhar sobre a vida e o trabalho. “Ser pai me transformou. Hoje, penso muito no exemplo que quero deixar para eles, não só profissionalmente, mas como ser humano”, diz.

Com mais de duas décadas de carreira, ele reflete sobre o caminho percorrido até aqui. “Quando a gente amadurece, passa a enxergar a própria trajetória com mais carinho. Cada dificuldade, cada desafio, tudo serviu para me tornar quem eu sou hoje. E eu tenho orgulho da minha história”, afirma.

Animado com os próximos passos, Douglas segue conciliando novos projetos profissionais com a rotina de pai presente. Ele ganhou notoriedade nacional ao interpretar Jefferson em Malhação, atuou em produções como A Terra Prometida, Reis e DNA do Crime, e venceu a oitava edição de A Fazenda. Nas redes sociais, soma mais de 800 mil seguidores, onde compartilha bastidores da carreira e momentos em família. “Quero continuar me reinventando, mas sem esquecer do que mais importa na vida: minha família e minha paz”, completa.