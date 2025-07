Wilker Manoel Soares: o mais famoso de Pitangueiras no jornalismo nacional

Wilker Manoel Soares: o nome mais famoso de Pitangueiras que se destaca no jornalismo e no entretenimento nacional - (crédito: Fabiano Moraes)

Wilker Manoel Soares conquistou seu lugar como o nome mais famoso da cidade de Pitangueiras, levando o orgulho do interior paulista para as principais emissoras do Brasil. Com talento, dedicação e carisma, ele brilha no jornalismo e no entretenimento, representando Pitangueiras com honra.

Atuando como repórter nos programas “Tô Na Fama” da RedeTV! e “Tô No SBT”, Wilker realiza entrevistas exclusivas, cobre grandes eventos e produz reportagens especiais que encantam o público por sua autenticidade e profissionalismo.

Além da TV, Wilker mantém forte presença digital no portal Tô Na Fama, no IG, produzindo conteúdos que destacam a cultura, diversidade e os bastidores do mundo artístico com sensibilidade.

Com milhares de seguidores, ele usa sua influência para promover causas sociais e manter uma ligação forte com Pitangueiras. “Embora não seja de lá, sinto Pitangueiras como minha segunda casa e represento essa cidade com muito orgulho”, afirma.

Reconhecido nacionalmente, Wilker acumula títulos como Embaixador do Mister Brasil e do projeto Beleza do Bem, que ressaltam seu compromisso social e sua relevância na comunicação.

Wilker Manoel Soares é hoje referência de sucesso, autenticidade e inspiração, mostrando que talento e esforço podem levar o nome de Pitangueiras a brilhar em todo o Brasil.