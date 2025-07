Atriz Veggari viraliza no TikTok e aposta em dicas para quem quer seguir carreira artística

Veggari, cantora e atriz, encontrou no TikTok uma nova forma de se conectar com o público e já está viralizando na plataforma. Em poucos dias, seus vídeos ultrapassaram milhares de visualizações com conteúdos que mesclam bastidores da vida artística, dicas para quem sonha em seguir carreira e mensagens sobre autoestima.

Natural de São Paulo, Veggari iniciou sua carreira como atriz em 2013, interpretando Nicole na novela “Chiquititas” (SBT). Em seguida, participou de produções importantes como o filme “Berenice Procura” (2017), no papel de Verônica, e a série da Netflix, “De Volta aos 15” (2022), onde deu vida à personagem Gal. No cinema, também viveu Luísa/Afrodax no longa “Doce Encanto” (2021).

Paralelamente à atuação, a artista desenvolve sua carreira musical com influências pop e latinas, trazendo em suas composições temas como liberdade, identidade e empoderamento feminino. Ela já colaborou com nomes como Gabriela Spanic, Daniela Luján, Metturo, Odoguiinha e Rodrigo Massa.

A artista tem apostado em uma linguagem próxima do público, mostrando os desafios da profissão e compartilhando estratégias para quem deseja trabalhar com música ou atuação. Em um dos vídeos mais comentados, Veggari conta que ‘Controle’ vem acompanhada de um videoclipe gravado no Rio de Janeiro.

O movimento de artistas usando as redes sociais para impulsionar a carreira não é novo. O cantor Jão, por exemplo, começou postando covers na internet antes de se tornar um dos maiores nomes do pop nacional. Agora, Veggari segue caminho semelhante ao apostar no TikTok para fortalecer sua imagem e expandir sua base de fãs.

Animada com a repercussão, Veggari planeja levar o formato para outras plataformas. Um canal no YouTube deve estrear em breve com vídeos sobre carreira artística, lives e bastidores de shows. A artista também prepara novos lançamentos musicais para este ano, mantendo a proposta de unir música, empoderamento e engajamento digital.