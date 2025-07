Com perfil técnico, mineiro comanda uma das operações bancárias que mais crescem no país

Em um mercado onde bancos digitais disputam atenção com grandes instituições tradicionais, uma operação com raízes discretas e sede em São Paulo vem chamando atenção por outro motivo: crescimento sólido, rentabilidade alta e consistência estratégica. Nos bastidores desse avanço está um nome conhecido do grande público, e cada vez mais presente entre analistas e investidores: Daniel Vorcaro, economista mineiro responsável pela reestruturação de uma das instituições financeiras que mais cresceram no país nos últimos anos.

Desde que assumiu o controle do Banco Master, Vorcaro promoveu uma transformação altamente eficaz. A instituição — antes voltada a operações convencionais — passou a atuar com foco em crédito estruturado, produtos sob medida e eficiência operacional. Em 2024, o banco registrou crescimento de dois dígitos na carteira de crédito, manteve inadimplência em patamares baixos e alcançou um ROE (retorno sobre patrimônio líquido) superior a 15%, superando concorrentes diretos no segmento de bancos médios.

A estratégia por trás do avanço não parece se apoiar em grandes campanhas publicitárias nem em um discurso de disrupção. O diferencial está em operar com margem qualificada, perfil conservador de risco e foco em nichos específicos, como crédito para empresas, captação de investidores qualificados e soluções estruturadas de renda fixa — como CDBs com liquidez e rentabilidade acima do CDI.

É um banco que não busca manchetes, mas resultados. E isso tem chamado atenção do mercado.

Sob a liderança de Vorcaro, o Master também reforçou práticas de governança, aderência regulatória e publicação de relatórios auditados. A estrutura enxuta, associada à tomada de decisão ágil, garantiu ao banco uma vantagem competitiva importante em um setor conhecido por burocracia e rigidez.

O perfil discreto do executivo mineiro contrasta com os números da operação. Natural de Belo Horizonte, Daniel Vorcaro é formado em Economia pelo IBMEC e tem MBA em Finanças. Desde 2016, quando assumiu a presidência do Master, atua como principal responsável pela expansão da instituição e pela mudança de posicionamento no mercado.

Fontes do setor afirmam que o banco já é observado como um "case silencioso" de sucesso, justamente por crescer de forma consistente, com baixo índice de exposição pública e entregas acima da média. A combinação entre uma liderança técnica e uma estrutura operacional focada tem permitido ao Master conquistar espaço em um mercado de gigantes — e fazê-lo com números, não com barulho.