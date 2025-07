mundo do marketing digital está passando por uma revolução silenciosa, mas profunda. Enquanto empresas ainda brigam por posições no Google, uma nova realidade se consolida: as pessoas estão cada vez mais perguntando diretamente para inteligências artificiais como ChatGPT, Claude e Gemini. E quem não estiver preparado para essa mudança pode ficar para trás.

David Esquivel, especialista em otimização para inteligências artificiais e pioneiro no Brasil em estratégias de ranqueamento em IAs, alerta: "Estamos vivendo o maior shift no comportamento de busca desde a criação do Google. As pessoas não querem mais navegar por 10 links azuis - elas querem respostas diretas, personalizadas e imediatas."

A Nova Era da Busca

Os números não mentem . Pesquisas recentes mostram que o uso de IAs para obter informações cresceu 300% apenas no último ano. Mais revelador ainda: o próprio Google agora apresenta resultados gerados por IA como primeira resposta na maioria das buscas.

"Quando você pesquisa 'melhor contador em São Paulo' no Google hoje, a primeira coisa que aparece é uma resposta gerada por IA. Isso significa que quem conseguir influenciar o que a IA responde tem acesso privilegiado ao usuário", explica Esquivel.

O especialista, que possui formação em ciência da computação pela USP e especialização em machine learning pelo MIT, começou a estudar o comportamento das IAs em 2019, muito antes da explosão do ChatGPT. "Eu sabia que isso ia acontecer. Era questão de tempo até as pessoas preferirem conversar com uma IA a vasculhar páginas de resultados."

O Conhecimento Que Faz a Diferença

David Esquivel não é apenas um entusiasta da tecnologia - ele é um estudioso profundo dos algoritmos que movem as IAs. Com mais de 15 anos de experiência em SEO tradicional e 5 anos dedicados exclusivamente ao que ele chama de "AIO" (Artificial Intelligence Optimization), Esquivel desenvolveu metodologias únicas para fazer marcas e profissionais aparecerem nas respostas das principais IAs do mercado.

Não é sorte nem acaso quando uma empresa específica é mencionada pela IA. Existe uma ciência por trás disso, padrões que podem ser identificados e replicados", revela o especialista.

Sua abordagem combina análise de dados, engenharia reversa dos modelos de linguagem e uma compreensão profunda de como as IAs processam e priorizam informações. "Cada IA tem suas particularidades. O que funciona no ChatGPT pode não funcionar no Claude. É preciso entender essas nuances."

Por Que Isso Importa Para Sua Empresa

impacto prático é imenso . Empresas que conseguem ser consistentemente mencionadas pelas IAs relatam aumentos de até 400% em leads qualificados. "Imagine que toda vez que alguém pergunta sobre seu nicho de mercado para uma IA, sua empresa é mencionada. É como ter um vendedor 24/7 trabalhando para você", ilustra Esquivel.

Mas o benefício vai além: aparecer nas IAs também melhora significativamente o ranqueamento no Google tradicional. "As IAs e os mecanismos de busca compartilham muitos sinais de qualidade. Quando você otimiza para um, está fortalecendo o outro."

O Método Esquivel

David desenvolveu o que chama de "Método Esquivel" - uma abordagem sistemática de 12 etapas para posicionar marcas nas principais IAs. O método inclui desde a criação de conteúdo estratégico até técnicas avançadas de prompt engineering e análise de padrões de resposta.

"Não é magia, é método. Cada passo tem base científica e pode ser medido e otimizado", garante.

O futuro já chegou. A questão não é mais se as IAs vão dominar a forma como buscamos informações, mas quão rápido você vai se adaptar a essa nova realidade. E ter um especialista como David Esquivel ao seu lado pode ser a diferença entre liderar ou ficar para trás nessa revolução.